Nasce Abiconf Alba, la “casa” confcommercio degli amministratori di condominio

È stato costituito martedì 12 marzo scorso, presso la Sala Alba dell'Associazione Commercianti Albesi, il sindacato territoriale albese di Abiconf – Confcommercio.

Alla presidenza è stato eletto Roberto Dellatorre, mentre compongono il direttivo Andrea Tibaldi in qualità di vice presidente e i consiglieri Daniela Giordano, Maurizio Boasso e Vincenzo Barbaro.

Abiconf ha sede nazionale a Bologna e rappresenta gli amministratori di beni immobili, quindi gli amministratori di condominio ed esercenti la libera professione, nonché gli amministratori di patrimoni immobiliari ed i revisori di contabilità condominiale.

In collegamento web ha portato il suo saluto e gli auguri il presidente nazionale Abiconf, Andrea Tolomelli. "La nostra è una professione complessa, fortemente condizionata dai cambiamenti legislativi, economici e sociali, che necessita di un costante aggiornamento. Abiconf supporta i professionisti nella loro crescita e li rappresenta a livello nazionale. Auguro un ottimo lavoro al presidente Dellatorre e a tutto il nuovo gruppo, che sarà nostra cura supportare in tutta la sua attività".

All'incontro è intervenuta Fabiana Flecchia, segretario nazionale Abiconf-Confcommercio, che ha affermato: "Orgogliosa di attivare ad Alba la diciannovesima sede territoriale. La rappresentanza di Abiconf ci consente, tramite Confcommercio, di portare la voce della categoria ai tavoli nazionali nei quali si discute la materia di interesse per questa professione".

Per Roberto Dellatorre, presidente di Abiconf Alba, "inizia oggi un nuovo percorso per la categoria, imposto dalle normative, dalla situazione socioeconomica che cambia in fretta e da un obbligo informativo non più eludibile (aggiornamento, formazione, contatti ecc.).

Abbiamo in programma incontri monotematici di approfondimento de gli aspetti di più stringente attualità: dalle coperture assicurative in relazione alle mutazioni climatiche, alle conseguenze del 110% che ricadranno sul nostro lavoro ancora a lungo, fino alle questioni derivanti dalle nuove energie e dalle cosiddette comunità energetiche, che ci costringono a valutazioni e decisioni nuove rispetto al passato".

"Con la costituzione di Abiconf Alba – affermano il direttore ACA Fabrizio Pace e la responsabile della Segreteria generale ACA Elena Giachino - rinsaldiamo la nostra presenza in Confcommercio Professioni e offriamo utili strumenti agli amministratori per essere sempre aggiornati sull'evoluzione normativa e di mercato del settore. Il percorso dell'Associazione Commercianti Albesi prosegue anche sotto il profilo della rappresentanza e della professionalizzazione dei propri associati. Aver potuto contare sugli interventi sia del presidente Tolomelli sia del segretario Flecchia a questo “battesimo” ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare sempre meglio".