Il Rotary Saluzzo sostiene un progetto per dare risposte ai disagi dei giovani delle scuole

Il Rotary Saluzzo sostiene un progetto della città per dare risposte ai disagi giovanili. Un service importante dell’annata del RC Saluzzo, presentato alla platea dal presidente Luigi Fassino, finanziato in parte del Distretto Rotary 2032 il cui Governatore Remo Gattiglia ha partecipato alla conviviale all’Interno 2.

Il progetto di cui Saluzzo è capofila insieme ai due Rotary club di Cuneo e Mondovi ha illustrato il presidente, si colloca nell’ambito di un programma rotariano più vasto di informazione concernente le problematiche degli adolescenti, per fornire loro gli strumenti necessari all’intercettazione della fragilità, per prevenirne l’aggravamento e implementare la conoscenza, oltre che la sensibilizzazione sul tema della società.

Ogni club declina il proprio intervento a livello locale.

"Young rooms" è il nome del progetto saluzzese scelto e il suo obiettivo è quello di costruire insieme ai giovani degli anni 2020 delle risposte ai vari disagi legati a questo periodo della loro vita.

L’evento educativo, organizzato dal Comune di Saluzzo con il supporto di Compagnia di San Paolo e Rotary, in collaborazione con il "Cantiere adolescenti" dell’Asl Cn1, il Consorzio Monviso solidale e gli istituti scolastici superiori , è già stato avviato e coinvolge 10 classi e 250 studenti del Soleri Bertoni, Bodoni, Denina Pellico Rivoira e della scuola di formazione salesiana Cnos Fap.

I due scorsi venerdì di febbraio (16 e 23) a “Il Quartiere” (ex caserma Musso di piazza Montebello) si è svolta la prima edizione del progetto della cui dinamica ha spiegato Paolo Caraccio, educatore del Consorzio - I giovani sono stati divisi in stanze “Young rooms” e ogni gruppo-classe è stato separato in modo che 3-4 studenti hanno avuto la possibilità di partecipare a ciascuna “stanza” dove sono stati sviluppati da esperti i temi prescelti: sessualità, sostanze, l’ansia, Adhd ovvero il disturbo dell’attenzione,i gruppi in adolescenza, il malessere, l’alimentazione, il virtuale.

Il progetto si struttura per dare informazioni e portare a conoscenza dei segnali dei disturbi, affinchè possano essere individuati e si abbia la possibilità di affrontarli grazie ai servizi sul territorio che, spesso non si i conoscono.

Nel programma c'è un momento di coffee break – spiegano gli organizzatori – in cui i compagni di classe si riuniscono per condividere e far sintesi di quello che è stato ascoltato e delle esperienze incontrate. L’iniziativa prosegue poi in un secondo step quando, in ogni scuola, si cercherà di ricomporre il quadro delle esperienze vissute.

Aiutati dagli operatori di “Prevenzione diffusa” e da un tecnico della comunicazione, si elaborerà una strategia per comunicare ad altri compagni quanto è emerso e quanto è stato appreso.

“Young rooms” ha preso spunto dall’evento precedente: “Stanze” che si è svolto sempre nel “Il Quartiere”, negli ultimi due anni, e che ha coinvolto decine di insegnanti delle scuole cittadine, creando occasioni formative e di confronto.

Anche per Youg Rooms è stata auspicata una continuità grazie al sostegno economico di partners.

In questa direzione l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Momberto ha ringraziato RC Saluzzo, per aver colto il valore del progetto già consolidato e funzionante e scelto (su segnalazione della dirigente scolastica Alessandra Tugnoli) di contribuire al suo sviluppo.

L’assessore ha sottolineato l’importanza della rete tra soggetti pubblici che sanno fare innovazione e rispondere ai bisogni dei cittadini. Progetti in cui credono professionisti di vari servizi come l'Asl CN1 rappresentata da Silvia Cardetti che ha evidenziato l’importanza di intervenire sul disagio, del Consorzio Monviso Solidale e della scuola.

La serata Rotary ha visto l’ingresso di un nuovo socio, presentato dal padrino Santo Alfonzo. Dopo la formula di rito, la spilla associativa è stata appuntata dal Governatore sulla giacca di Paolo Vincenti di Verzuolo, classe 1968, imprenditore agricolo, ora specializzato in energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici e centraline elettriche.