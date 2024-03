Savigliano: al via i lavori per il nuovo "blocco parto" intitolato al professor Francesco Cravarezza

Iniziano venerdì 15 marzo i lavori per la ristrutturazione delle sale travaglio e del ‘blocco parto’ di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano che sarà dedicato al compianto ex primario Francesco Cravarezza.

L’intervento sarà finanziato grazie a una donazione fatta all’associazione ‘Amici dell’ospedale SS Annunziata’, in memoria di Cravarezza, da parte di un saviglianese, che desidera rimanere anonimo.

Il medico, deceduto a 96 anni nel febbraio del 2022, fu primario di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Santissima Annunziata, dove lavorò dal 1971 al 1990, anno in cui andò in pensione.

Oltre che stimato medico, il professor Cravarezza fu pittore, collezionista e filantropo.

A lui è stata inaugurata, sabato scorso, la mostra “La magia della vita e dei colori” a palazzo Cravetta Muratori di Savigliano in cui sono esposti 60 suoi quadri e dei pezzi di sue collezioni d’arte.

Proprio durante l’inaugurazione della mostra Remigio Galletto, ex sindaco di Savigliano, che era stato tra i soci fondatori dell’associazione ‘Amici dell’ospedale’, ha annunciato l’avvio dei lavori, previsto da venerdì 15 marzo, relativi all’ammodernamento delle sale parto, dopo che il progetto era stato presentato, nei mesi scorsi, alla direzione aziendale.

Francesco Villois, presidente del sodalizio ‘Amici dell’ospedale’: “Il dottor Cravarezza ha fatto parte della squadra medica che, a partire dagli anni ’70 con i grandi primari quali: Domenico Gullino, Giacomo Massè, Luigi Resegotti, Settimio Chiarle e Piergiorgio Pagano, hanno contribuito a far sì che l’ospedale di Savigliano fosse considerato tra i migliori della provincia di Cuneo e fra i primi del Piemonte.

La grande generosità di Francesco Cravarezza è stata dimostrata - continua Francesco Villois - non solo dalle donazioni che ha fatto ad enti e associazioni di Savigliano, ma dalle molte iniziative attivate da persone che vogliono mantenerne vivo il ricordo.

Nei giorni scorsi un suo caro amico, che vuol mantenere l’anonimato, ha contattato la nostra associazione per donare una generosa offerta affinché fosse fatto qualcosa per l’ospedale in sua memoria.

In accordo con la direzione aziendale – continua Villois - si è pertanto deciso di ristrutturare il reparto di Ostetricia e Ginecologia potenziando le sale parto, quanto mai bisognose di un adeguamento sia strutturale (saranno infatti anche rimodulate dal punto di vista della dimensione), che per la dotazione di nuove apparecchiature tra cui moderne vasche per il travaglio delle partorienti.

Questo importante investimento - conclude il presidente degli ‘Amici dell’ospedale’- restituisce così al reparto di Ostetricia del Santissima Annunziata il ruolo che si merita.

Contemporaneamente la Direzione sanitaria ha avviato un processo di potenziamento del personale medico infermieristico nel reparto stesso”.

La conclusione dei lavori è prevista entro un paio di mesi e quindi per la metà del prossimo maggio.

I costi non sono ancora stati precisati, ma potrebbero raggiungere i 100 mila euro stando ad una prima stima.