Savigliano, Maira "meno pericoloso" grazie alle difese spondali degli ultimi anni

Le difese spondali che sono state realizzate negli ultimi anni hanno reso il Maira meno “pericoloso”. A dirlo è l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che ha adeguato la classificazione di pericolosità del fiume Maira a Savigliano in base ai rialzi spondali costruiti nell'ultima decina di anni.



In sostanza, l'Autorità ha recepito la realizzazione delle difese spondali, attestando che i lavori svolti hanno perseguito e raggiunto l’obiettivo primario di assicurare ai terreni interessati un livello di sicurezza adeguato rispetto ad ipotetici fenomeni alluvionali.



La comunicazione tecnicamente chiamata “Progetto di aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: torrente Maira da Busca alla confluenza Po e torrente Grana-Mellea da Caraglio alla confluenza Maira” – è giunta al sindaco dalla Direzione difesa del suolo della Regione Piemonte.



Chiunque sia interessato a proporre motivate osservazioni scritte riguardo il progetto di aggiornamento, può indirizzarle al Settore IV° Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Savigliano entro il 15 maggio.