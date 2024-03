Seminario di meteorologia e climatologia “Che clima fa” a Montà e Sommariva Perno

Lunedì 18 e martedì 19 marzo si terrà presso l'Istituto Comprensivo di Montà, in rete formativa con l’Istituto Comprensivo di Sommariva Perno, il seminario di Meteorologia e Climatologia “Che Clima Fa” in collaborazione con AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici di Nizza Monferrato), con l’Ecomuseo delle Rocche del Roero e con il patrocinio dei Comuni di Montà e di Sommariva Perno.

La mattinata di lunedì 18, nell’Aula Magna, sarà riservata agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sommariva Perno, mentre la mattinata di martedì 19 marzo 2024 agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Montà (CN), sempre nell’Aula Magna.

Nei pomeriggi di lunedì 18 e martedì 19 marzo, dalle ore 16.45 alle ore 19, si svolgerà invece il seminario per gli insegnanti e per tutte le persone interessate, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Montà, in c.so Alcide De Gasperi 15.

Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido per la formazione docente.

L’Aeronautica Militare da sempre opera in campo formativo e ora, grazie all’interessamento di due canellesi, la Dott.ssa Monica Puggioni, Presidente dell’Associazione, e il Generale di Brigata Aerea Danilo Morando, comandante la 9ª Brigata Aerea Intelligence Surveillance Targeting Acquisition and Reconnaissance – Electronic Warfare (ISTAR-EW), si permette anche alle scuole di Montà e di Sommariva Perno di fruire di un evento di alto livello, per comprendere ciò che avviene nella nostra atmosfera in modo da diventare sempre più consapevoli delle dinamiche meteorologiche e climatiche che ci coinvolgono con crescente urgenza.