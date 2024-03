Sopralluogo della Provincia a Monterosso Grana: chiesta limitazione della velocità nel concentrico

Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, insieme al sindaco di Monterosso Grana Stefano Isaia, al Consigliere provinciale con delega alla viabilità Reparto di Cuneo Mauro Astesano e all’ing. Simone Nicola del Servizio Viabilità della Provincia, hanno effettuato un sopralluogo su alcune strade provinciali nel Comune di Monterosso Grana.



Il primo monitoraggio è stato fatto lungo la S.P. n. 250 nel tratto compreso tra il bivio Oggeri e la Fraz. Santa Lucia, che ha subito un netto sprofondamento dei margini della carreggiata rendendola intrinsecamente pericolosa per la circolazione dei veicoli. Considerato anche che la strada è alquanto stretta già dal momento della propria realizzazione, l'insieme di queste condizioni rappresenta un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, senza contare che quella è l’unica strada che porta alla fraz. di Santa Lucia e alle borgate site a monte.



Secondo monitoraggio lungo la S.P. n. 355 tronco Saretto-Frise, tratto in cui il manto stradale è notevolmente danneggiato e non bastano i rattoppi, ma necessita di fresatura e riasfaltatura.



Al termine dei sopralluoghi è stata consegnata al Presidente una raccolta firme, effettuata nei mesi scorsi dalla cittadinanza, per richiedere provvedimenti per limitare l’alta velocità lungo la Strada Provinciale che attraversa il centro abitato di Monterosso Grana, che comporta mancanza di sicurezza alla vivibilità e possibili gravi rischi per l’incolumità dei pedoni.



“La sicurezza lungo le strade del nostro territorio è da sempre in cima all’agenda politica e amministrativa dell’Ente - ha specificato il Sindaco Isaia - , essere qui oggi insieme al Presidente Robaldo significa rispondere efficacemente alle istanze dei cittadini e alle richieste della comunità. L'obiettivo è ormai fissato e la sinergia tra Enti è stata messa in campo. Adesso rimbocchiamoci le maniche e insieme rispondiamo alle necessità di Monterosso Grana”.