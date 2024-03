L’auto nel dehors di Rodello poteva uccidere il ristoratore? La difesa dell’investitore ottiene il rito abbreviato condizionato

Sette giorni di tempo. E’ il termine entro il quale l’ingegnere torinese Alberto Giulietta e il medico legale Lorenzo Varetto dovranno produrre le consulenze di parte cui l’avvocato albese Roberto Ponzio ha chiesto di condizionare il rito abbreviato richiesto per l’impiegato classe 1970 residente a Montelupo Albese che il 29 luglio 2023, a bordo della propria Fiat Panda, era letteralmente entrato nel dehors di una pizzeria in piazza Vittorio Emanuele II a Rodello, tentando così di investire con l’utilitaria il coadiuvante della proprietaria di quel locale, Roberto Barbetta.

Un fatto che ebbe un clamore andato anche oltre l’ambito delle cronache locali per la diffusione di un video che riprese bene la scena, sino all’entrata dell’utilitaria nel dehors e alla caduta a terra della parte offesa, e che valse al suo autore l’apertura di un fascicolo di indagine e un successivo rinvio a giudizio con l’accusa di tentato omicidio e la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero presso la procura di Asti Laura Deodato.

A quella richiesta era seguita quella, avanzata del difensore dell’uomo, di poter accedere invece a un giudizio abbreviato condizionato però ai due accertamenti.

Questa mattina, 12 marzo, nel corso di un’udienza tenuta in camera di consiglio presso il palazzo di giustizia astigiano, il giudice per le indagini preliminari Beatrice Bonisoli ha acconsentito all’istanza indicando in una settimana il tempo a disposizione dei consulenti della difesa, dopodiché le parti civili che sempre questa mattina sono state ammesse al procedimento – la vittima dell’investimento, difeso dall’avvocato Federico Febbo del foro di Prato, ma anche la moglie e la figlia dell’uomo, rappresentate dall’avvocato Galba del foro di Cuneo – potranno contrapporre propri accertamenti in vista di un’audizione in contraddittorio già calendarizzata per il prossimo 10 maggio.

Nel dettaglio, la difesa dell’uomo ha affidato all’ingegnere torinese una consulenza cinematica volta a quantificare l’accelerazione della Fiat Panda nel contesto della manovra effettuata valutando anche l’incidenza dell’attrito subito dal veicolo in movimento. Al dottor Varetto è stato invece chiesto di pronunciarsi in merito all’effettivo pericolo di vita corso dalla persona offesa in relazione alla concreta dinamica dei fatti, per verificare quindi l’idoneità omicidiaria dell’azione compiuta dall’imputato.