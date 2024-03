Calcio: la Juve ed il mercato

Sappiamo che ai bianconeri piace da tempo il giocatore olandese dell'Atalanta Teun Koopmeiners, ma gira intorno anche a Mikel Merino del Real Sociedad. Vediamo le idee della Juventus per il prossimo mercato. Se clicchi sul sito e accedi su 22Bet Login avrai l’opportunità di usufruire delle interessanti offerte dei bookmakers sempre pronti ad aiutarti nella scelta delle competizioni sportive dove potrai avere oltre che ai bonus di benvenuto, pronostici e quote aggiornate e le migliori statistiche da seguire.

La Juve

Alla Juventus occorrono due buoni giocatori per arrivare a completare una rosa più forte. La società dei binaconeri da tempo corre dietro al giocatore dell'Atalanta, l'olandesedove si stanno valutando prossimi contatti. A parte l'olandese, si pensa anche allo spagnolo Mikel Merino e Cristiano Giuntoli sembra essere partito per raggiungere il calciatore e valutarlo. Nel mercato estivo si hanno tante idee da lanciare per la nuova lista dei nomi sui migliori giocatori, tanto che si punta gli occhi anche sul difensore Robin Le Normand. Cristiano Giuntoli è pronto per trovare i nomi giusti e inserirli nella sua lista di appunti, intanto cerca di andare a trattare perper vedere anche cosa ne pensa il giocatore su di un eventuale proposta. Per lemnews sul calcio della Serie D e la partita tra il Bra ed il Gozzano, clicca qui e scopri chi ha vinto.

La preferenza

Per la, Mikel Merino sarebbe un perfetto centrocampista, perchè il ragazzo dalle sue caratteristiche fisiche e tecniche si sposa bene con i bianconeri. Inoltre, ha totalizzato in tutto 36 presenze, 6 gol e 5 assist nella Liga e le Coppe dunque per Max Allegri, il giovane potrebbe essere inserito in campo anche nel ruolo di mezzala sinistra. Mikel Merino, oltre che ad avere un contratto in scadenza, se non rinnovato, a quel punto la Juventus potrebbe acquistarlo a buon prezzo. Per il prossimo anno, i bianconeri vogliono giocare una Champions migliore dunque si spera di prendere dei giocatori non deludenti. Da una parte, lo spagnolo, potrebbe prendere il posto diAdrien Rabiot in caso voglia prendere drastiche decisioni per il cambio di squadra. Intanto Cristiano Giuntoli, si dedica anche al nome di Fabian Ruiz, il giocatore che attualmente è nella squadra del Psg. Per il momento il primo che si tenta di contattare è sempre Teun Koopmeiners ma è tutto da vedere soprattutto quando si parla di prezzo.

Il tentativo per Teun Koopmeiners

L'idea della Juventus dunque è quella di provare a prendere il giocatore olandese, ma l'Atalanta vuole circa 60 milioni di euro con la possibilità di scendere alla cifra di 50. Lo stesso Teun Koopmeiners tuttavia sembrerebbe interessato alla proposta della Juventus che probabilmente potrebbe andare a buon fine nel periodo estivo dato il trasferimento di Matias Soul é al Frosinone. Nonostante tutto, l'Atalanta, oltre che la cessione di Teun Koopmeiners, mira per l'argentino dunque non si esclude un possibile scambio. Intanto, a parte questi nomi sicuri che la Juventus vorrebbe aggiungere nel club, sappiamo che nella lista ci sono altri giocatori come quello del Bologna, Lewis Ferguson, il nome di Georgiy Sudakov che attualmente gioca nella squadra dello Shakhtar Donetsk e quello di Lazar Samardzic dell'Udinese.

Il mercato estivo

Per adesso la Juventus si prepara a segnare la lista per il mercato estivo, infatti secondo Cristiano Giuntoli e l'allenatore Max Allegri basterebbero un paio di centrocampisti capaci di rendere la rosa più compatta. Per la prossima stagione, il club bianconero ha l'obiettivo di vincere e trovarsi pari all'Inter, avere una preparazione piuttosto decisa grazie ai calciatori giusti. Per questo Cristiano Giuntoli sta lavorando e studiando la situazione in modo da valutare per poi decidere bene chi si può acquistare senza più sbagliare cercando di far contento anche il tecnico Max Allegri e le sue richieste. Insomma, per il prossimo anno, ci aspettiamo una Vecchia Signora che torni forte forse come era lo in passato.