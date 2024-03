Cosa sapere su Eurovision 2024 a 2 mesi dall’evento

L'Eurovision Song Contest è uno dei più grandi eventi musicali al mondo, che si tiene ogni anno dal 1956. Tra poche settimane partirà l'edizione numero 68 del festival, ospitata dalla Svezia, e saranno proprio due attrici svedesi, Petra Mede e Malin Åkerman, a condurre l'Eurovision 2024. Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo seguono la manifestazione canora e si appassionano alle performance dei vari paesi partecipanti. Fra questi, vi sono anche moltissimi better che mirano a fiutare l'esito della gara piazzando le proprie scommesse online.

Dove e quando si svolgerà Eurovision 2024

Nel 2024 il contest canoro verrà ospitato dalla Svezia, vincitrice della competizione nel 2023 con l'artista Loreen, che salì sul podio con la canzone Tattoo. L'evento si svolgerà martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 maggio 2024 presso il Malmö Arena situato nella città svedese di Malmö. Gli spettatori potranno seguire l'evento in televisione, in particolare le semifinali del 7 e 9 maggio andranno in onda su Rai 2. La finale dell'11 maggio, invece, verrà trasmessa su Rai 1, in radio su Rai Radio 2 e in streaming su Rayplay.

Scaletta e lista dei partecipanti

La lista dei partecipanti in gara per la vittoria comprende quasi tutte le nazioni tranne alcune esclusioni. Quest'anno tra i paesi che hanno mancato la competizione vi sono Australia e Azerbaigian, mentre ha causato molto scalpore la partecipazione di Israele, a lungo discussa e paragonata all'esclusione della Russia nel 2022 a causa dell'invasione bellica dell'Ucraina.

Di seguito, come riportato da Sky TG24, la lista completa di tutti i partecipanti all'Eurovision 2024 in ordine di apparizione:

Prima semifinale

Prima metà

Al'ona Al'ona & Jerry Heil, Teresa & Maria (Ucraina)

Silia Kapsis, Liar (Cipro)

Luna, The Tower (Polonia)

Teya Dora, Ramonda (Serbia)

Silvester Belt, Luktelk (lituania)

Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim (Croazia)

Bambie Thug, Doomsday Blue (Irlanda)

Seconda metà

Raiven, Veronika (Slovenia)

Hera Björk, Scared of Heights (Islanda)

Windows95man feat. Henri Piispanen, No Rules! (Finlandia)

Iolanda, Grito (Portogallo)

Tali, Fighter (Lussemburgo)

Electric Fields, One Milkali (Australia)

Seconda semifinale

Prima metà

Kaleen, We Will Rave (Austria)

Sarah Bonnici, Loop (Malta)

Nemo, The Code (Svizzera)

Marina Satti, Zari (Grecia)

Aiko, Pedestal (Repubblica Ceca)

Besa, Titan (Albania)

Saba, Sand (Danimarca)

Ladanivia (Armenia)

Seconda metà

Eden Golan, Hurricane (Israele)

5miinust & Puuluup, (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Georgia)

Joost Klein, Europapa (Olanda)

Dons, Hollow (Lettonia)

Megara, 11:11 (San Marino)

Mustii, Before the Party's Over (Belgio)

Finale

Marcus & Martinus, Unforgettable (Svezia)

Angelina Mango, La noia (Italia)

Slimane, Mon amour (Francia)

Nebulossa, Zorra (Spagna)

Isaak, Always on the Run (Germania)

Olly Alexander, Dizzy (Regno Unito)

Chi rappresenterà l’Italia a Eurovision

Portabandiera del tricolore all'Eurofestival 2024 sarà Angelina Mango, che solcherà il palco con il brano "La noia" che nell'ultimo Festival di Sanremo 2024 le ha assicurato la vittoria. In quanto vincitrice della kermesse canora italiana, Angelina Mango rappresenterà l'Italia gareggiando contro gli altri Paesi.

I favoriti alla vittoria finale secondo i bookmaker

Al momento, sono dati per favoriti alla vittoria la Croazia di Baby Lasagna con il brano "Rim Tim Tagi Dimcon" a quota 4,50 seguita da Italia, rappresentata da "La noia" di Angelina Mango e Ucraina con "Teresa & Maria" di Al'ona Al'ona & Jerry Heil, entrambe a 5,00. La meno probabile alla vittoria attualmente è la Repubblica Ceca.

Chi ha vinto Eurovision in passato

Fra le vittorie più significative, ricordiamo l'edizione del 1974 quando salirono sul podio gli Abba con "Waterloo". Ma anche Céline Dion nel 1988 con "Ne partez pas sans moi" e la più recente dei Maneskin nel 2021 con il brano "Zitti e buoni".

