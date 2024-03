Estrattore di succo: che cos’è e ricette sfiziose da provare

L'estrattore di succo è un piccolo elettrodomestico che sta prendendo sempre più piede e ormai si trova su tutti i piani di lavoro delle cucine ma anche nei bar più “in”. Validissimo alleato per consumare più frutta e verdura, l’estrattore è uno strumento potente che vale la pena conoscere un po’ più da vicino, prima di passare ad alcune ricette con cui iniziare.

Che cos’è un estrattore di succo e come funziona

Un estrattore di succo è un sistema che estrae la parte liquida dalla frutta e dalla verdura per realizzare gustosi succhi vegetali. Utilizza una coclea per ottenere una spremitura a freddo non solo di frutta verdura poiché si possono inserire anche frutta secca, semi, erbe aromatiche e spezie. Mantenendo intatti i valori nutritivi, il gusto di frutta e verdura migliora.

L'estrazione a bassa velocità è particolarmente vantaggiosa perché impedisce il riscaldamento e la conseguente compromissione dei preziosi nutrienti dei vegetali. Gli enzimi sono perfettamente conservati, al pari del colore, permettendone un’immediata assimilazione da parte dell'organismo. Il sistema a bassi giri al minuto spreme la frutta invece di triturarla e frullarla migliorando non solo l'aspetto nutrizionale ma anche il sapore. Diventa quindi più facile assumere frutta e verdure crude quando si decide di scegliere l’estrattore di Hurom.it

I vegetali, rimanendo crudi, mantengono maggiormente i loro valori nutrizionali rispetto a quando sono cotti. Si ottiene una più alta concentrazione di minerali e vitamine con uno slow juicer di qualità che usa un sistema con pochi giri al minuto. È l’ideale per mantenersi in salute ma anche per controllare meglio il peso. Una dieta controllata che riduce i grassi, gli zuccheri e i carboidrati si fonda su un maggiore consumo di vegetali, preziosi anche per tutte quelle persone che hanno scelto un regime privo di alimenti di origine animale. Si tratta di scelte sì di salute ma anche fatte per motivi ambientali ed etici.

Le migliori ricette da provare con l'estrattore di succo

Dopo aver capito brevemente che cosa sia un estrattore di succo e come funziona, è arrivato finalmente il momento di metterlo in funzione e preparare qualche buon estratto home made sano e ricco di nutrienti.

Un grande classico è l’estratto di mele, carote e arancia, cioè l’ACE che però stavolta sarà privo di conservanti, coloranti artificiali, zuccheri aggiunti quindi più buono e sano.

Da provare anche l'estratto detox e drenante di zenzero, sedano e mela verde che aiuta a disintossicare l'organismo. Si potrebbe aggiungere il finocchietto che è altamente drenante e aiuta a espellere le tossine accumulate nell’organismo.

Si potrebbe chiamare estratto del buon umore quello con pesca e lamponi, i quali aggiungono un tocco acidulo alla dolcissima pesca dando vita a un equilibrio molto gustoso.

Chi ha bisogno di innalzare le difese immunitarie in autunno e inverno, non deve far altro che mettere nel suo estrattore della melagrana, barbabietola rossa e zenzero che integrano la vitamina D, K e C. Detto ciò, non resta che sbizzarrirsi e provare sempre nuove ricette con frutta e verdura di stagione.