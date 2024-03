Nasce la partnership strategica tra MESAP e DELOITTE LEGAL per il progetto di qualificazione delle PMI innovative

Il MESAP (Polo di innovazione della Regione Piemonte per la meccatronica e i sistemi avanzati di produzione) e Deloitte Legal hanno siglato una partnership strategica per collaborare nel contesto di un progetto dedicato alle PMI innovative che verrà lanciato dal MESAP nei prossimi mesi. In particolare, il progetto mira a portare a regime un servizio di qualificazione in favore di alcune PMI per migliorarne l’attrattività agli occhi degli investitori istituzionali. Il progetto nasce dall’idea di Alessandro Rovera, professionista con pluriennale esperienza di advisory a favore di start-up hi-tech e fondi VC, di estendere al settore delle PMI innovative le best practice di accelerazione e qualificazione attualmente adottate esclusivamente a beneficio delle start-up. Per raggiungere l’obiettivo il MESAP si avvarrà di alcuni partner strategici, tra cui Deloitte Legal, che dedicherà una squadra di avvocati alle PMI selezionate supportandole nelle varie fasi del processo di qualificazione.

“Siamo onorati di poter dare il via a questa partnership con il MESAP e che, soprattutto, Deloitte Legal giochi un ruolo centrale nella realizzazione di questo progetto in qualità di partner strategico. Crediamo fortemente nelle PMI Italiane e siamo convinti di poterle supportare nella realizzazione del loro potenziale fornendo loro gli strumenti per migliorarne l’attrattività agli occhi degli investitori istituzionali e industriali. In un ambiente economico e normativo in continua evoluzione, una PMI strutturata ha maggiori probabilità di successo e di creazione di valore a lungo termine. Questa partnership si inserisce perfettamente nella strategia di Deloitte che, da sempre, collabora con le organizzazioni imprenditoriali per ampliare la visibilità dei distretti produttivi ad alto valore aggiunto” commenta l’Avvocato Giorgio Mariani, Equity Partner di Deloitte Legal e Global Head of M&A.

“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di questo accordo a beneficio delle nostre imprese che può contare sulle competenze di uno dei più importanti studi legali al mondo: un progetto pilota, che auspichiamo di portare presto a regime, per sostenere PMI dinamiche e desiderose di rendersi attrattive al mondo degli investitori” – dichiara l’Ing. Guido Ceresole, Coordinatore del Polo MESAP e prosegue – “La necessità di un servizio di qualificazione delle nostre PMI verso questi interlocutori nasce principalmente per due ragioni: intercettare il settore degli investitori privati che si è rafforzato negli ultimi anni ed è alla continua ricerca di target interessanti; supplire alla carenza di percorsi strutturati ad hoc per le PMI capaci di prepararle e rafforzarle patrimonialmente: la maggior parte dell’offerta e delle iniziative è infatti rivolta alle sole start-up. Riteniamo, quindi, che le nostre associate – per la maggior parte PMI – abbiano le carte in regola per attrarre il mondo degli investitori privati e che il loro rafforzamento patrimoniale si traduca in crescita e sostenibilità nel lungo periodo anche e soprattutto attraverso l’innovazione tecnologica – che, come Polo, facilitiamo e acceleriamo”.