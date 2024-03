Oggi al via il maxi aggiornamento di Ethereum

L'aggiornamento di Ethereum, noto come Dencun, è un evento cruciale nel mondo delle criptovalute, fissato per oggi 13 marzo. Questo aggiornamento, che si basa sul protocollo EIP-4844, introduce importanti cambiamenti che potrebbero rivoluzionare il funzionamento della rete Ethereum.

Uno degli aspetti più importanti è l'introduzione di "blobs", un nuovo metodo di transazione progettato per alleggerire il carico sul livello 1 della rete Ethereum e migliorare l'efficienza complessiva.

Una delle principali conseguenze di questo aggiornamento è l'attesa diminuzione delle commissioni di transazione. Attualmente, le commissioni su Ethereum possono essere estremamente elevate, ma con l'introduzione di blobs e altre modifiche, si prevede che diminuiranno notevolmente. Questo potrebbe rendere Ethereum più accessibile agli utenti e favorire lo sviluppo di applicazioni decentralizzate (DeFi) e altri progetti basati sulla blockchain.

Non si prevede che Dencun renderà Ethereum più veloce

Anche se potrebbero esserci miglioramenti nella gestione delle transazioni e delle code, la velocità con cui vengono prodotti i blocchi rimarrà sostanzialmente la stessa. Ciò significa che Ethereum continuerà ad avere limitazioni di scalabilità e potrebbe non essere in grado di gestire un numero elevato di transazioni in modo efficiente come alcune altre blockchain.

Dencun è stato ampiamente testato su diverse reti di prova, il che dovrebbe ridurre al minimo il rischio di problemi quando verrà implementato sulla rete principale. Tuttavia, è sempre possibile che si verifichino imprevisti o bug che potrebbero influenzare temporaneamente il funzionamento della rete Ethereum. Tuttavia, con l'esperienza e la solidità dei test condotti finora, ci si aspetta che l'aggiornamento proceda senza intoppi.

Sul fronte dei prezzi, si prevede che l'effetto di Dencun sia già stato incorporato nei mercati, almeno per il breve termine. Il mercato delle criptovalute è noto per reagire in modo anticipato agli eventi importanti come gli aggiornamenti della rete, quindi è probabile che molte delle modifiche previste siano già state “prezzate” nei movimenti recenti dei prezzi di Ethereum, che ha superato la soglia dei 4.000 dollari, e delle altre criptovalute.

Un altro aspetto interessante di questo aggiornamento è l'impatto che avrà sul layer 2 di Ethereum. Con l'aumento dell'interesse per le applicazioni di livello 2, come i servizi di scaling e i protocolli di off-chain, Dencun potrebbe avere un impatto significativo sull'evoluzione dell'intero ecosistema Ethereum. Questo potrebbe portare a una maggiore adozione di soluzioni di livello 2 e a un aumento della scalabilità complessiva della rete Ethereum.

Sarà intrigante osservare direttamente quali saranno gli effetti sul livello 2, che diventano sempre più essenziali per un ecosistema come quello di Ethereum. Quest'ultimo, infatti, rimane il punto di riferimento per molteplici settori, tra cui la finanza decentralizzata (DeFi), la generazione di nuove criptovalute IA, i metaversi e l'intelligenza artificiale nel contesto delle criptovalute. Ed a proposito di nuove crypto IA in rampa di lancio…

Arriva Scotty the AI: intelligenza artificiale al servizio degli utenti

Scotty The AI è un progetto che sfrutta l'intelligenza artificiale nel contesto delle criptovalute e della blockchain. Le criptovalute basate su intelligenza artificiale come Scotty hanno un enorme potenziale secondo le più recenti valutazioni degli esperti. La tecnologia continuerà a essere aggiornata negli anni a venire, con nuove soluzioni proposte per vari settori, inclusi quelli delle criptovalute.

Il token SCOTTY viene venduto al prezzo di 0,01 dollari nel momento in cui scriviamo. Il progetto si concentra su due principali applicazioni: Scotty Swap e Scotty Chat. Scotty Swap utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati sulla blockchain, rendendo le transazioni sicure e trasparenti. Scotty Chat, invece, è un chatbot specializzato nell'analisi di criptovalute, fornendo previsioni sugli asset e supportando i trader nello sviluppo di strategie di investimento.

La roadmap del progetto prevede il lancio su piattaforme come Uniswap, Coinmarketcap e Coingecko. Il totale di token SCOTTY è di 1.734.567.890, con una distribuzione del 30% per il pre-vendita e il 70% per l'uso, lo sviluppo, gli exchange e il marketing. La community gioca un ruolo importante nel successo del progetto, con il potenziale per far crescere esponenzialmente il valore del token SCOTTY.

Il progetto supporta anche il meccanismo di staking, consentendo agli investitori di guadagnare ricompense passive basate su una percentuale annua (APY - Attualmente del 30%).

In sintesi, Scotty The AI rappresenta un'iniziativa innovativa che sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire soluzioni avanzate nel settore delle criptovalute e della blockchain, con un forte focus sulla sicurezza, la trasparenza e il supporto alla community dei trader e degli investitori.

