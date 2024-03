TORINO RENATO di Busca ricerca progettista disegnatore meccanico per ufficio tecnico

TORINO RENATO azienda leader nella produzione di attrezzature professionali per la distribuzione di fluidi e pompe pneumatiche a livello internazionale ricerca perito/ingegnere da inserire full time all’interno dell’ufficio tecnico come disegnatore progettista meccanico per svolgere mansioni di progettazione e sviluppo di pompe pneumatiche e di accessori tramite l’utilizzo di programmi di modellazione 3D.

Si richiede un’esperienza minima di 2 anni in ufficio tecnico meccanico, buona conoscenza di programmi di modellazione 3D, conoscenza di base della tecnologia pneumatica e della lingua inglese.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet, sezione LAVORA CON NOI

https://www.faicomitaly.com/addetto-ufficio-tecnico/?lang=it

Contatto per invio CV: candidature@faicomitaly.com