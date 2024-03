Oggi vogliamo parlare dell'origine del trucco permanente il quale è uguale a quello semipermanente, visto che nasce come un tatuaggio che fino a un po' di anni fa era appannaggio esclusivo del tatuatore, il quale utilizzava gli stessi pigmenti per tatuare le labbra, sopracciglia e eyeliner.

Questo è il motivo per il quale si parlò di trucco da definire permanente in quanto si trattava nello specifico di un tatuaggio del make-up definitivo e quindi permanente, tenendo presente però che i pigmenti anche se durano per sempre subiranno un inevitabile processo di cambiamento nella pelle, nel senso che cambieranno sia il colore, diventando meno definiti, nitidi, e andando anche ad espandersi.

Questo è il motivo per il quale si decise di evitare questo fenomeno che altera l'aspetto estetico, formulando dei colori definibili bioriassorbibili, e cioè quelli che dopo un po' di tempo spariscono in quanto sono stati riassorbiti dal corpo.

Questa era una cosa molto positiva perché nel momento in cui il trucco permanente era sparito si poteva ripristinare periodicamente con un colore definito e nitido, per poi quindi iniziare a parlare di trucco semipermanente.

Questo è il motivo per il quale all'epoca moderna con la denominazione di trucco semipermanente o permanente si vuole andare a parlare di un tatuaggio che imita il backup, che viene realizzato proprio con questi colori riassorbibili.

Quindi non c'è nessuna differenza tra le due definizioni di trucco proprio perché in entrambi i casi si parla di una tipologia di tatuaggio, che andrà a simulare il make-up che viene effettuato solo grazie al fatto che si vanno a inoculare pigmenti bioriassorbibili, che quindi sono limitati nel tempo dal punto di vista della durata.

Mentre il tatuaggio artistico durerà per tutta la vita, e soprattutto verrà fatto utilizzando pigmenti diversi da quelli del trucco permanente, che non verranno riassorbiti dal corpo umano.

Per quanto riguarda la tecnica con le quali viene fatto questo trucco diciamo che possono essere sia manuali che elettromeccaniche.

Queste ultime si caratterizzano per l'utilizzo di un dermografo, e cioè uno strumento simile alla macchina di un tatuatore, però molto più preciso e delicato, con punte sterili e monouso.

Tecniche manuali

Per quanto riguarda invece le tecniche manuali sono quelle legate agli strumenti come la penna del microblading, e possiedono delle lame che dovranno incidere la pelle con lo scopo di inoculare il pigmento: anche in questo caso possiamo parlare delle punte della penna che saranno monouso e sterili.

Molte persone si chiedono come mai nel trucco permanente si utilizzano pigmenti e colori riassorbibili. La ragione è molto semplice e cioè che nel momento in cui si inserisce qualunque tipo di colore e pigmento nella pelle nel tempo, subirà delle alterazioni modificandosi espandendosi e cambiando di colore.

Invece i pigmenti riassorbibili del trucco permanente sono utilizzati e sono stati creati per sparire in maniera naturale durante il tempo, attraverso un riassorbimento definito per fagocitosi che consente al professionista di ripristinare le zone che aveva già trattato, utilizzando un pigmento che sarà nitido, fresco e nuovo.

Ricordiamo infine che sarà molto importante che i pigmenti siano certificati puri, nonché privi di metalli pesanti anallergici, e testati dal punto di vista dermatologico.