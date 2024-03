Victoria Nuland si è dimessa dopo l’ultima visita a Kiev prima del licenziamento del generale Zaluzhny

Alla fine ad avere lasciato il posto sono stati in due: il generale ucraino fatto fuori da Zelensky e colei che tutta probabilità ne aveva approvato il licenziamento, quella Victoria Nuland che aveva tramato per il golpe del 2014 e poi per lo scoppio del conflitto nel 2022. La rappresentante del Dipartimento di Stato USA era stata vista un’ultima volta a Kiev appena prima della riunione fatale fra presidente e generale, per poi fare ritorno in America e dare le dimissioni. Oggi sono oggetto di discussione e di ammissioni imbarazzanti i reali motivi della sua uscita dall’amministrazione dopo una lunga carriera. Come riporta il sito Strumenti Politici , l’opinionista Helen Andrews parla apertamente del ruolo deleterio della Nuland nelle vicende peggiori della politica estera americana, in particolare nel percorso verso l’attuale guerra per procura condotta dagli USA verso la Russia (ipse dixit). Ma a provocare la decisione della Nuland, che insieme al marito Robert Kagan costituiscono una coppia potentissima del mondo neocon, sembrano esservi invidia e risentimento verso chi le ha preferito lo specialista di questioni cinesi Kurt Campbell nell’avanzamento in carriera preso il Dipartimento. D’altra parte, se il suo fosse un calcolo politico, correrebbe il rischio piuttosto grosso di rimanere per sempre fuori dai giochi, dato che l’odiato Donald Trump è nettamente in testa nella campagna elettorale. Nei suoi tre decenni di servizio, è stato l’unico presidente sotto il quale la Nuland ha rifiutato di lavorare, e oggi le sue posizioni dogmaticamente russofobe e guerrafondaie le impediscono di essere gradita a Trump. Ma non è apprezzata nemmeno dalla Andrews, la quale a proposito delle sue dimissioni dice testualmente “Meritava di andarsene con disonore, non di licenziarsi alle sue condizioni dopo che le era stata negata una promozione”.