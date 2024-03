Al via Jazz Visions 2024 che festeggia la sua 15ª edizione

La stagione inizia con un appuntamento di grande prestigio, domenica 17 marzo, ore 21, al Teatro Sociale di Pinerolo: un appuntamento in collaborazione con Piemonte dal Vivo e il Comune di Pinerolo.

Enzo Favata The Crossing

The CROSSING è il quartetto di Enzo Favata, sassofonista che nel corso di una lunga carriera ha portato la sua musica in ogni angolo del pianeta.

Il suo mondo musicale si apre alle nuove generazioni e ai suoni della musica attuale, ma sempre con una visione che porta il jazz a confrontarsi con la musica elettronica, il rock cosmico e il suoni del mondo. Un ricco caleidoscopio di colori e melodie.

Enzo Favata al sax soprano, clarinetto basso e live electronics è accompagnato da Pasquale Mirra, virtuoso del vibrafono, che suona anche la midi midi, ma si occupa anche della realizzazione di samplers & live electronics. Fabio Giachino, eccellente pianista porta ulteriori colori con le sue tastiere. Marco Frattini, batterista funambolico completa la formazione.

In poco più di quattro anni, nonostante la pandemia, la band ha avuto grande successo in Giappone, all’Edinburgh Jazz Festival, e al Novara European Jazz Conference. Il tour sudamericano ha toccato varie città del Brasile e fatto tappa al Montevideo Jazz Festival; è stata inoltre invitata ad alcuni dei più importanti Festival Jazz europei e italiani. Con l'uscita di un album recensito in tutto il mondo, nel 2022 ha suonato Polonia allo storico Jamboree Jazz Festival e al Palm Jazz per poi approdare sul Nilo per il Cairo Jazz Festival.

Biglietti:

Interi: 12 euro

Ridotti: 10 euro (fino a 18 anni e oltre i 65)

Tre le modalità di prenotazione e acquisto biglietti.

Scrivendo a: biglietteria.sociale.pinerolo@gmail.com indicando se interi o ridotti.

Acquistando su VivaTicket

Acquistando la sera dello spettacolo, presso la biglietteria del teatro, dalle ore 19,30

Info: www.jazzvisions.it - info@jazzvisions.it