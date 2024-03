ANFI Cuneo, per la festa della donna un pranzo conviviale

Domenica 10 marzo 2024 il Direttivo della Sezione ANFI di Cuneo, Presidente M.a. (c.a.) Salvatore Coppola, ha organizzato un pranzo conviviale in un noto ristorante nel Fossanese per la festa delle donne.



La numerosa partecipazione ha reso la festa molto suggestiva. Sono state consegnate alcune tessere d'iscrizione dei nuovi soci e si è offerto ad ogni donna presente un vaso di primule.



La presenza in sala della cantante Sonia de Castelli è stato il fiore all'occhiello dell'evento. Un grazie particolare al Consigliere di Sezione SCIUSCO Paolo per l'ottima collaborazione.