Kore: a Palazzo Samone di Cuneo ultimi giorni per la mostra di Marco Gas

Continua l’affluenza a a Palazzo Samone (in via Amedeo Rossi 4).

“Kore” la personale, la prima a Cuneo di Marco Gas, conquista il gradimento dei visitatori. Usando un superlativo per la misura, sono stati moltissimi ad ammirare l’esposizione organizzata dal club Zonta Cuneo, dedicata alla donna, nel mese della donna.

Sarà ancora aperta fino a domenica 17 marzo. Tra i visitatori anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con l’assessora alla Cultura Cristina Clerico.

Piace la mostra, che si colloca come evento cuturale a tutti gli effetti, nell’ambito della rassegna "8 Marzo è tutto l'anno” ed ha il patrocinio del Comune, assessorato alla Pari Opportunità. Una iniziativa del sodalizio femminile, che all’omaggio dedicato alla donna, sottolinea la presidente Bianca Marchet Fenoglio, unisce la finalità di valorizzarla nei vari ruoli e nelle diverse espressioni del suo essere. espressioni che la mano dell’artista ha fissato nelle opere: dalla quieta grandezza, alla gioia di vivere, alla maternità, al suo essere giardino o alla perfezione simbolica.

Il pittore Marco Gas ha selezionato per Palazzo Samone, una trentina di opere tra dipinti e disegni realizzati nel corso di quarant’anni (1984/2024) eseguiti con tecniche e supporti diversi, in vari formati, realizzati per committenza privata o per interesse personale. "Ogni dipinto ha una storia, ogni storia ha un dipinto" e la sua è una continua ricerca dentro l’animo umano.

“Se non avessi creduto in quello che faccio - afferma l’artista- non avrei dedicato ala mia vita alla famiglia ed alla mia arte. Ai moltissimi visitatori della mostra che hanno apprezzato e capito il mio lavoro, rivolgendomi al bambino che è in ognuno di noi dico: sempre mi commuove il commento di chi guarda il mondo con occhi sinceri. Mantenete il più a lungo possibile questo stato di grazia, cercate sempre il bello nelle cose e negli affetti, nei momenti tristi della vita, vi sarà di conforto".

Speciali e applauditi i “ciceroni” di Kore. Sono un gruppo di 35 studenti del liceo classico “Pellico-Peano” di Cuneo che si alternano negli orari di apertura, coinvolgenti e preparati nella presentazione delle opere dell’autore.

La mostra che è ad ingresso libero, sarà aperta fino a domenica 17 marzo nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19 - sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Chi è l’artista?

Nato a Imperia nel 1955, laureato all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Marco Gas vive a Cuneo. È sposato con Graziella e padre di tre figli. Espone dal 1988, dalla prima personale Proposte I al Palazzo della Regione a Torino. Sono seguite mostre personali e collettive in Italia ed all’estero: Vicenza, Lissone, Treviso, Roma, Bologna, Pavia, Mantova, Carrara, Monza, Venezia, Varese, Milano, Reggio Emilia e Nizza. Autore di una pittura figurativa aspra e concentrata, molto amata, a suo tempo, da Giovanni Testori (personale L'oggetto stato d'animo alla Compagnia del Disegno di Milano curata da Flavio Caroli).

Vivo è sempre stato il suo interesse per il sacro: nel 1992 inaugura due grandi pale d'altare nella parrocchiale di San Rocco Castagnaretta; nel 1994 realizza una Grande Casula Battesimale commissionata dal Vaticano per Papa Giovanni Paolo II; nel 2002, un Noli me tangere per la Parrocchiale di Limone Piemonte. Vince il Premio di Pittura Lissone nel 1999 e il Premio Internazionale di Arte Sacra Contemporanea di Lecce nel 2006.

Significative sono le sue sculture, con opere tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, ed esposte anche all'estero: Londra, Mosca, Zurigo e Dubai. Nel 2011 realizza una grande scultura, Antaios, collocata nel cortile di Palazzo Righini, a Fossano. Nel 2021 realizza con tecnica medioevale la pala d’altare della Madonna di Montevergine.

Numerosi sono i ritratti eseguiti su commissione. Recentemente approfondisce lo studio di carte antiche, realizzando opere con effetto pittorico, senza usare il colore.