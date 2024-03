Ezio Donadio è il candidato sindaco a Busca: "La squadra è unita. Abbiamo tanti progetti da portare avanti" [VIDEO]

Ieri sera, a Busca, in una sala gremita, è stata ufficializzata la candidatura a sindaco di Ezio Donadio, assessore uscente dell'amministrazione guidata per 10 anni da Marco Gallo.

Esponente di Azione, Gallo è candidato alle regionali per Alberto Cirio. A lui il sostegno e la stima da parte di tutta la squadra. Perché di squadra si tratta e ieri sera la cosa è emersa in modo chiaro, a partire dal sostegno sincero di Lucia Rosso, che, come Donadio, si era resa disponibile alla candidatura.

Ieri la squadra si è presentata al pubblico, riconfermando quasi totalmente la propria disponibilità a continuare il lavoro amministrativo a sostegno dei progetti fin qui realizzati e con la prospettiva di portarne avanti altri.

Ben 27 milioni gli euro investiti in città nel quinquennio prossimo alla conclusione, di cui la maggior parte per la realizzazione del polo scolastico, un progetto al quale Gallo ha creduto tanto e che spera di poter inaugurare prima della fine del suo mandato. Non sono mancate le richieste e anche le pungolature da parte dei cittadini, che avranno modo, nelle prossime due settimane, di avanzare proposte, osservazioni e rilievi nel corso degli incontri già calendarizzati di martedì.