FdI Cuneo in trasferta al Parlamento Europeo di Strasburgo con il Capodelegazione FdI Fidanza (FDI-ECR)

Il gruppo dirigente e gli amministratori del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Cuneo hanno trascorso due giorni, lunedì 11 e martedì 12 marzo, in trasferta al Parlamento Europeo di Strasburgo, ospiti dell’Europarlamentare Carlo Fidanza.

Nei due giorni a Strasburgo i visitatori della delegazione di Cuneo, oltre ad aver potuto assistere ai lavori dell’Assemblea plenaria ascoltando gli interventi di deputati di tutta Europa, hanno anche potuto approfondire, nel corso della Conferenza promossa dall’On. Fidanza, i meccanismi delle Istituzioni europee e sono state fornite preziose informazioni agli amministratori locali per poter mettere a terra sia le risorse ordinarie che quelle previste dal PNRR.

«Promuovo periodicamente e con piacere iniziative come questa perché penso sia fondamentale far conoscere agli amministratori locali i percorsi più efficaci da intraprendere per permettere ai propri territori di svilupparsi e crescere utilizzando i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea», dichiara il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. «In questi due giorni, - prosegue Fidanza - è stato messo in evidenza il grande lavoro che Fratelli d'Italia svolge al Parlamento Europeo, a difesa degli interessi nazionali, delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Su temi fondamentali come la difesa dei cittadini e delle nostre imprese dalle eurofollie green e come il contrasto all’immigrazione irregolare si giocherà una buona parte delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, che potranno segnare un vero cambiamento anche in Europa, dando più forza all’Italia».



Aggiunge Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, anche lui presente a Strasburgo: «Ringrazio anzitutto l’Onorevole Carlo Fidanza, uomo di punta del nostro partito all’Europarlamento, per aver permesso a sindaci, amministratori e uomini di impresa cuneesi di vivere uno spaccato dell’Unione Europea diverso da quello che traspare e arriva sui tavoli locali, da quelli regionali a quelli comunali. L’approfondimento sui bandi e sui fondi 2021-27 è stato un importante momento formativo, specialmente per chi amministra, del quale è necessario fare tesoro e che è indubbiamente utile trasferire ai tanti amministratori, principali attori del territorio. Tra meno di tre mesi ci sarà una scadenza elettorale cruciale per riuscire ad affermare il progetto di Giorgia Meloni con un programma determinante e strategico per l’Italia di oggi e di domani. È importante il richiamo al voto di tutti gli elettori che si riconoscono in Giorgia Meloni perché così si può incidere non solo a livello comunale e regionale, ma anche europeo».