Gestione rischio Agea, Bergesio, Lega: “In arrivo 165 milioni di euro per sostenere le aziende agricole”

"Passaggio fondamentale per sostenere produttori che hanno visto sconvolte le proprie aziende e un settore, quello agricolo, negli ultimi anni pesantemente penalizzato da eventi estremi”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, commenta il primo pagamento, avviato da Agea, per complessivi 165 milioni di euro per la gestione del rischio. Da febbraio ad oggi sono quasi 150.000 le domande di sostegno presentate per le produzioni vegetali del 2023: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nell’ambito della nuova PAC 2023-2027, ha dato il via al primo pagamento a favore delle 86.000 domande di pagamento che hanno superato i controlli, a fronte delle 96.000 domande di sostegno ammesse. L’entità del contributo è pari al 55% della spesa ammessa a seguito del decreto di integrazione finanziaria del MASAF all’avviso pubblico del 21 novembre 2023.

“Si tratta di un primo pagamento per le domande per le quali erano stati approvati i corrispondenti parametri contributivi – continua Bergesio -. Non appena saranno approvati i rimanenti parametri, verrà avviata una seconda elaborazione delle domande non istruite o di nuova presentazione. L’obiettivo è completare entro il 2024 il pagamento di tutte le domande per la campagna 2023, velocizzando la chiusura dei procedimenti”.

“Entro marzo 2024, inoltre, l’Agenzia pagherà oltre 7 milioni di euro per 8.014 domande per le Assicurazioni Nazionali annualità 2015-2022”, commenta ancora il Senatore della Lega.

“L’impegno di Agea, guidata da Fabio Vitale, è fondamentale ed efficace per sostenere molte realtà dell'agricoltura la cui sopravvivenza è essenziale per tutto il Paese. Il nostro grazie anche ai Condifesa che operano a fianco degli agricoltori”, conclude il Senatore Bergesio.