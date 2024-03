La mostra “Sulla Strada - Sicurezza Stradale” fa tappa alle scuole medie di Boves

La mostra “Sulla Strada - Sicurezza Stradale” ha fatto tappa presso la scuola media bovesana consentendo a tutti gli studenti del plesso di riflettere sul tema. Infatti oltre alla sistemazione dei 10 pannelli riepilogativi nell’anfiteatro dell’istituto le varie classi a turno hanno potuto confrontarsi con chi ha realizzato la stessa e con esperti del settore.



Più in dettaglio sul tema sono intervenuti: la Polizia Locale di Boves guidata dal comandante Cesare Cavallo, il Vigile del Fuoco in quiescenza Valter Aimar e Paolo Cavallo che insieme a Sara Ambrosoli ha materialmente realizzato i pannelli della mostra.



I ragazzi hanno così potuto famigliarizzare con le regole del codice della strada, verificare cosa succede quando le stesse vengono violate, gli effetti degli incidenti e provare anche direttamente, attraverso l’utilizzo di un apposito visore replica gli effetti sulla precazione della realtà, cosa succede quando ci si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Attività che hanno suscitato molto l’interesse e permesso ragazzi di comprendere quando sia importante il tema della sicurezza stradale.



Ritornando all’esposizione va detto che la stessa è legata ad un progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Cuneo nell’ambito della strategia “Cuneo 2030 per lo sviluppo sostenibile”, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e delle attività connesse al mobility management aziendale e scolastico che tratta il tema della sicurezza stradale. Allestita su pannelli mobili facilmente trasportabili, affinché possa girare sul territorio, la mostra offre dati, analisi e informazioni sui sinistri stradali e sulle loro cause, nonché sulle buone pratiche da mettere in atto per arginare la strage di vite umane che quotidianamente si consuma sulle strade. Un obiettivo che accomuna tutti i relatori e soggetti istituzionali che hanno partecipato alla giornata bovesana e che ci si augura abbia fatto breccia anche nelle menti dei tanti ragazzi che hanno partecipato a questa bella iniziativa.