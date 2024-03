A Torre San Giorgio una serata per conoscere l'Oftal

L’associazione Libertas di Torre San Giorgio nell’ambito della rassegna culturale “La cultura che batte” ha organizzato per venerdì 15 marzo alle 21 una serata dedicata alla presentazione degli eventi e dei progetti della federazione caritatevole Oftal (Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes).

L'incontro si svolgerà nella palestra delle scuole elementari del paese.

I volontari dell’associazione ecclesiale di carità mariana a favore dei sofferenti che organizza Pellegrinaggi a Lourdes e in altri Santuari dedicati alla Madonna, sono conosciuti soprattutto come barellieri e accompagnano anziani, malati e disabili in quello che è per molti il viaggio più importante della vita. E con loro condividono difficoltà, speranze, gioia e fede.

Nell’incontro di Torre San Giorgio saranno ricordati i 92 anni dalla nascita dell’Oftal nazionale e i 23 del sodalizio locale. Dal 1932 i volontari dell’Oftal sono considerati “Specialisti nella carità”.

“L’Oftal – spiega Branca Lore Muller, presidente dell’associazione Libertas San Giorgio assieme alla vice Elena Franco - conta tantissimi volontari a Torre San Giorgio.

Sarà una serata in cui ci saranno molte testimonianze di persone che da anni partecipano attivamente a questa iniziativa di volontariato e non solo. Saranno tante le famiglie presenti che hanno vissuto l’esperienza di questo viaggio insieme ai loro figli, forse proprio per mostrare loro il vero senso cristiano di aiutare il prossimo.

Dopo aver ascoltato le varie testimonianze, ci sarà la possibilità di aprire un dibattito con il pubblico presente.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme un’esperienza così significativa”.

Ingresso libero.