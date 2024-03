Calcio Serie D: il Derthona passa a Bra, nel recupero del secondo tempo giallorossi battuti 2-1

Bra sconfitto dal Derthona nell'incontro valido per la 29^giornata del girone A di Serie D.

Al Bravi si è giocato il recupero del secondo tempo dopo che la partita era stata sospesa (al termine della prima frazione, sul risultato di 0-0) per impraticabilità di campo lo scorso 3 marzo.

Nel secondo spezzone, disputato su alti ritmi, vittoria ospite per 2-1 in virtù dei gol di Gulli, Musso e Amaradio.

LA CRONACA

Partenza aggressiva del Bra, voglioso di sbloccare subito la partita. Dopo un paio di minuti Marchisone, da corner, tocca per Marchetti il cui tiro di prima intenzione viene respinto dalla difesa. Subito dopo ci prova Gyimah, Sattanino è attento. E' il Derthona, tuttavia, a realizzare la rete del vantaggio. Gulli si fa trovare pronto, nel cuore dell'area, sugli sviluppi di un'azione sull'out mancino e fa secco Tchokokam, incolpevole a differenza dei suoi compagni di reparto. 0-1 all'8' (53' complessivo). I giallorossi non ci stanno e reagiscono immediatamente, pareggiando al quarto d'ora (minuto 60). Tuzza lavora un buon pallone e pennella per Musso, implacabile di testa per il gol dell'1-1. Marchisone, fuori di poco. Padroni di casa arrembanti: Gyimah chiede un penalty ma guadagna un giallo per simulazione. Doppio cambio Turi al 77': Saccà e Gueye rilevano Crosta e Tigaj. La partita sembra indirizzata sul pari ma il Derthona trova lo spunto vincente allo scadere dei tempi regolamentari. L'autore del gol è Amaradio, abile nel controllo, nella preparazione e pure nella battuta a rete. Tre minuti di recupero non sono sufficienti, ai ragazzi di Floris, per recuperare: il Derthona espugna il Bravi per 2-1.

Qui la cronaca del primo tempo, disputato domenica 3 marzo.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Tchokokam, Mawete, Tos, A.Marchetti, Pautassi; Tuzza, Daqoune, Vaiarelli; Gyimah, Musso, Marchisone. A disp: Piras, Magnaldi, Matija, Fogliareino, Omorogbe, Bosio, Saretti, Gerbino. All Floris

Derthona (4-2-3-1): Sattanino, La Cava, Tambussi, Tambussi, Procopio; Gulli, M.Marchetti; Manasiev, Strada (77' Saccà), Amaradio; Tiganj (77' Gueye). A disp: Mandrino, Vultaggio, Nani, Robotti, D.Dabo, Todisco, Tocila. All Turi

Gol: 53' Gulli, 60' Musso, 90' Amaradio

Ammoniti: Marchisone (nel primo tempo), Gyimah, Gueye

Arbitro: Lorenzo Massari di Torino, assistenti Enrico Maria Aimar di Nichelino e Marco Di Bartolomeo di Campobasso.