Ginnastica: squadre fossanesi protagoniste nella prima prova del campionato nazionale Teamgym Gold e Silver

Si è svolta domenica 10 marzo, presso il palazzetto dello sport di Cumiana, la prima prova del Campionato Nazionale Silver Teamgym FGI, zona tecnica 1 (Nord ovest Italia).

Una bellissima domenica di gara che ha visto le squadre presenti fronteggiarsi nelle tre prove: tumbling, minitrampolino e coregorafia al suolo.

In mattinata si è disputata la prova del programma B, e nella categoria Giovani 1 splendida gara delle giovanissime ginnaste fossanesi: Aguzzi Alice, Balocco Adelaide, Barolo Anna, Mondino Camilla, Mondino Carlotta, Pocetti Margherita, Barettini Sofia, che hanno vinto la gara davanti a formazioni avversarie di tutto rispetto. Ottimo esordio delle ragazze, allenate da Alessandra Vallauri, e grande spirito di squadra.

Nel pomeriggio si è passati al programma C, due le squadre dell’ASD Libertas Fossano presenti in campo gara, sotto la guida di Monica Brisciano. Le esecuzioni degli esercizi collettivi al suolo si sono ben svolte, anche se qualche sbavatura e mancanza di focus hanno pregiudicato il lavoro di una squadra. Bene le prove al tumbling e trampolino, che hanno permesso così alla squadra formata da Balocco Lucia, ⁠Borgna Beatrice, ⁠Elia Matilde, ⁠Lamberti Lisa, ⁠Menon Serena, ⁠Rinero Sofia, di chiudere la prova al secondo posto; mentre la squadra composta da Abrate Alessia, ⁠Aguzzi Iris, ⁠Ambrogio Dorotea, ⁠Balboni Serena, ⁠Bellavia Chiara, ⁠Di Gennaro Emma, ⁠Pirra Martina, ⁠Tallone Alessia, ha pagato qualche errore in più, concludendo così la gara al quarto posto.

Sabato 2 e domenica 3 marzo si era svolta invece la prima prova del campionato nazionale Teamgym Gold a Roma, organizzata dalla società Ginnastica Monterotondo.

Due le squadre fossanesi in gara, che hanno affrontato la gara divisa in tre parti: due prove acrobatiche al tumbling e al minitramp e una prova di coreografia di squadra al suolo, con un esercizio collettivo.

Nel pomeriggio di sabato si è svolta la gara di Campionato LI Senior, la squadra fossanese composta da Racca Gabriele, Panero Raffaele, Balboni Christian, Ortu Francesca, Sofia Scarano, Valentina Giaccardi, Elisabetta Allasia e Giada Trabucco ha svolto una prova modesta, non priva di errori, che hanno pregiudicato il buon esito della classifica, facendo chiudere la gara ottavi. Rammarico da parte delle ginnaste e dei ginnasti, nel non riuscire a tradurre in gara una preparazione e uno stato di forma molto elevati, ma anche consapevolezza di trovarsi a gareggiare in una competizione di livello altissimo.

Domenica mattina sono scese in pedana le ragazze della Junior femminile, nel Campionato livello D:: Doci Gioela, Milanese Annalisa, Panero Irene, Radogna Teresa, Albergo Elettra, Ortu Angelica, Pintus Melissa, Toselli Diletta, Rinaldi Marta e Rinero Gaia. Gara condotta benissimo dalle ginnaste, in modo particolare al tumbling dove sono state eccezionali. Chiudono la gara al secondo posto, riuscendo a mantenere il focus mentale su tutte e tre le prove, nonostante il carico tecnico degli elementi presentati fosse molto impegnativo.

Grande soddisfazione da parte delle allenatrici e della società per questi due team, che negli ultimi due anni hanno saputo acquisire un bagaglio tecnico di rilievo, mantenendo intatto un fantastico senso di squadra e dando significato al senso di gruppo nel massimo senso del termine.