L'Atletica Fossano celebra Anna Riccomagno, protagonista in USA nel campionato NCAA

Anna Riccomagno, atleta tesserata per l’Atletica Fossano ma residente in Texas per una borsa di studio sportiva, ha conquistato la 6ª posizione ai campionati NCAA division II indoor.

Anche grazie al suo risultato la squadra di prove multiple “Angelo State University” ha vinto il campionato NCAA.

Riccomagno ha realizzato un nuovo primato personale di 3864 nel pentathlon con ottime prestazioni sugli 800m, migliorandosi di 3” e nel salto in alto dove ha superato quota 1.68m (PB).

Complimenti ad Anna e un grande in bocca al lupo per la stagione outdoor e per il proseguo del suo percorso in America.