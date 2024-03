Pallacanestro Farigliano: U15 inarrestabile, le vittorie consecutive sono 18

Ritorna in campo dopo tre settimane la mista Under 15 Gold contro il temibile Grugliasco, autore di ottime partite nelle ultime settimane.

I primi due quarti scorrono in sostanziale parità, perché, se da una parte la PF genera tanti punti in attacco, in difesa subisce ben 41 punti nei primi venti minuti, quasi quanti ne avevano segnati in tutta la partita di andata. Al 20’ il punteggio recita 49-41 per la Pallacanestro Farigliano.

Al rientro in campo Farigliano finalmente serra i ranghi in difesa e gli ospiti si bloccano in attacco segnando solo 5 punti. I locali sono avanti 70-46, e chiudono virtualmente il match.

Nell'ultimo quarto però la PF si spegne di nuovo ed in attacco commette tanti errori, riuscendo comunque a chiudere avanti di otto punti il match: 18^ vittoria consecutiva e testa della classifica.

PF. Alberione, Avico, Cillario, Grosso, Lasagna, Marenco, Porro, Pirola, Racca, Scarano, Zavattero Bottero. All. Alberione, Schellino.