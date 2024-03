Sci alpino, Coppa del mondo: a Saalbach scattano le finali, Bassino al via nel gigante di domenica

Saranno sette gli atleti italiani impegnati nel primo dei due fine settimana dedicati alle finali di Coppa del mondo sulla pista di Saalbach, in Austria, sede dei Mondiali del prossimo anno.

Si comincia sabato 16 marzo con il gigante maschile (prima manche alle ore 09.00, seconda alle 12.30), per il quale si sono qualificati Alex Vinatzer (12simo nella graduatoria di specialità), Luca De Aliprandini (15simo), Filippo Della Vite (24simo) e Giovanni Borsotti (25simo), seguito dallo slalom femminile (prima manche alle ore 10.30, seconda alle 12.30), per la quale sarà presente Martina Peterlini (24sima nella lista) ma non Marta Bassino e Federica Brignone, anche se avrebbero diritto a parteciparvi, avendo più di 500 punti.

Le due si concentreranno invece per il gigante di domenica 17 marzo (prima manche alle ore 09.00, seconda manche alle ore 12.00), dove occupano la seconda e ottava posizione nella specialità, mentre alle ore 10.30 (prima manche) e alle ore 13.30 (seconda manche) toccherà allo slalom maschile con Tommaso Sala (17simo) e Alex Vinatzer (21simo).