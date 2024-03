Con Zio Tore il sogno trasformato in realtà: incontro con Andrea Fratellini (VIDEO)

Sarà protagonista questo sabato, 16 marzo per un doppio spettacolo, alle ore 17 ed alle ore 21, organizzato da Blink Circolo Magico presso la Sala della Comunità del Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo. Incontriamo oggi il ventriloquo Andrea Fratellini.

Eclettico fantasista, ventriloquo, comico, cantante, illusionista, vincitore nel 1994 del programma “La Corrida” con Corrado e nel 2020 a “Italian's Got Talent”, Andrea Fratellini crea un mix geniale e originale di comicità, musica e ventriloquia. Con Zio Tore e altri irriverenti pupazzi sul palco del Don Bosco sarà un susseguirsi di scene rocambolesche dove sarà impossibile non immedesimarsi, non ridere e soprattutto non chiedersi: come fa?

Ripercorriamo insieme a lui la sua carriera, dapprima mago e successivamente ventriloquo per passione ad affermato professionista. Ricordi nitidi, in un emozionante percorso di vita fatto circostanze collegate da un file rouge ma soprattutto da quella volontà di accorgersi e da un profondo senso di gratitudine.

Ciao Andrea! È iniziato tutto quand’eri piccino vero?

“Ciao! Assolutamente sì! All’età di sette anni sono stato ricoverato e mi ricordo che di notte veniva un infermiere a cambiarmi la flebo che mi faceva sempre qualche gioco di magia. Ero incantato! I valori poi erano andati a posto ed io non sono stato operato. La magia però, è stata a tutti gli effetti una cura ed è così che a 14 anni ho deciso di essere un mago. Sono andato a cercare l’infermiere dell’ospedale, l’ho trovato e gli ho chiesto di insegnarmi qualche trucco diventando una specie di suo assistente. Piano piano ho iniziato a fare magia in pediatria ma anche in altri reparti, ad esempio con le persone anziane.”

La magia: ciò che è stata la cura ma anche quel qualcosa scelto poi per aver cura…

“È umanamente un’esperienza molto forte quella del volontariato in ospedale. Entri in contatto con il dolore e ti accorgi di quanto l’empatia ed i sorrisi abbiano valore.”

Com’è nata la ventriloquia?

“Ad Olbia. Mi trovavo lì per lavoro, ero assistente di volo per una compagnia aerea e nel tempo libero andavo con una Onlus a fare magia in ospedale. Un giorno mi chiamano e mi parlano di una bambina. Gli orari in ospedale sono naturalmente rigidi e con il lavoro sarei potuto non arrivare in tempo o magari essere troppo stanco. Sono riuscito a recarmi in ospedale. Questa ragazzina era affetta da autismo ed aveva un mutismo selettivo. Per comunicare con lei la mamma usava una presina da forno con degli occhi sopra disegnati. Me la diede, per riuscire a comunicare con sua figlia. Questo episodio mi ha cambiato le carte in tavola: ho iniziato a comprare pupazzi e ad usarli".

Zio Tore è nato in ospedale?

“Zio Tore è nato proprio in ospedale ed inizialmente era Doc Tore, con il suo camice bianco e lo stetoscopio. Sono molto legato a questo personaggio che, nel corso del tempo nella sua trasformazione, mi ricorda inevitabilmente la mia storia e le coincidenze che mi hanno poi fatto scegliere di dedicarmi alla ventriloquia.”

Da improvvisato ventriloquo a fare della ventriloquia la tua professione…

“Inizialmente i pupazzi me li mettevo davanti alla faccia per non far vedere che muovevo la bocca… Finché un giorno, sempre in ospedale, un bambino mi ha detto: “Ma si vede che sei tu che parli”. È scattato così il desiderio di imparare ad essere davvero un ventriloquo. Approfittando del lavoro che mi portava spesso ad essere in America, lì ho seguito dei corsi. Circa 9 anni fa la compagnia di volo per la quale lavoravo è fallita ed io mi sono trovato senza lavoro. Avevo già imparato qualcosa in più della ventriloquia e soprattutto vedevo che mi piaceva e che piaceva. Mi sono trasferito a Milano dove ho seguito corsi di comicità ed iniziato in qualche spettacolo per bambini. Ho deciso così di fare della ventriloquia il mio mestiere. E Doc Tore è diventato Zio Tore!”

Al teatro Don Bosco il one-man show “Trop Secret” stupirà grandi e piccini. Spettacolo adatto alle famiglie, sarà infatti ricco di momenti esilaranti e di comicità attraverso effetti magici, gags comiche e ventriloquia con pupazzi o dando voce ad oggetti e persone del pubblico. Magia e ventriloquia accompagnati da ironia e comicità ma anche da musica e canto dal vivo.

Biglietto unico 15 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.



Lo spettacolo è organizzato da Blink Circolo Magico in ambito della rassegna magica Sim Sala Blink, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Cuneo, nonché dell’ATL Cuneese.