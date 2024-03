Cessato il pericolo valanghe e riaperta la provinciale Vernante-Palanfrè

La Provincia ha riaperto al transito in valle Vermenagna la strada provinciale 278 Vernante-Palanfrè dal km 2,780 in località Renetta che era stata chiusa nei giorni scorsi dopo le forti nevicate per pericolo valanghe. Il parere favorevole della Commissione locale valanghe, le verifiche sul posto dei tecnici provinciali e le buone condizioni meteo hanno consentito di revocare il divieto dalle ore 17 di oggi mercoledì 13 marzo.

La strada era stata chiusa lo scorso 10 marzo. Oggi la revoca dell'ordinanza.