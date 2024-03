Celebra la Pasqua ad Alba con l'indimenticabile "Giostra Meraviglia dei Bimbi" in Corso Langhe

Quest'anno, la magia delle festività pasquali si illumina ad Alba, dove la celebre "Giostra Meraviglia dei Bimbi" si prepara ad accogliere famiglie e bambini in Corso Langhe(di fronte al palazzetto dello sport). Dal 16 marzo al 14 aprile 2024, preparatevi a immergervi in un universo di divertimento e sorrisi, con la giostra che promette di diventare l'attrazione principale per eccellenza della Pasqua.

L'ambiente, curato e riscaldato, sarà il teatro di numerose attrazioni pensate per i più piccoli: dal brivido del Tagadisco e Pj Masks, ai romantici giri sui cavalli a dondolo di Zorro e delle Barbie, passando per l'avventura sul Nuovo Trattore e la Jeep Gigante. E per un'esperienza ancora più coinvolgente, quest'anno sul quod interattivo, con i suoi movimenti innovativi che promettono di regalare momenti di gioia indimenticabili ai giovani avventurieri.

Tra le novità da non perdere c'è l'arrivo della Jeep Big Foot delle Hotwheels, un vero e proprio sogno per gli appassionati di avventure motoristiche.

Per oltre un quarto di secolo, la ditta Cristiani ha saputo creare momenti di felicità nelle piazze italiane, diventando un punto di riferimento nel settore del divertimento itinerante.

Orari di apertura per la stagione pasquale: