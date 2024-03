Meloni “Con la riforma del fisco disegniamo nuova idea d’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - Quella del fisco "è una delle prime materie che noi abbiamo volute affrontare approvando una riforma attesa da 50 anni con la quale ci poniamo l'obiettivo di disegnare una nuova idea dell'Italia, più vicina ai contribuenti e più attrattiva per le aziende e gli investimenti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al convegno sulla riforma fiscale alla Camera. Quello del fisco "è un tema che noi consideriamo fondamentale per lo sviluppo e il benessere della nazione, una delle materie al centro dell'azione del governo. Affrontiamo un momento complesso a livello internazionale, ma le crisi diventano un'occasione, per questo ci viene imposto di dare risposte coraggiose e strutturali, bisogna affrontare una volta per tutte questioni mai affrontate", ha aggiunto.

"Ci hanno accusato di voler aiutare gli evasori, di voler nascondere dei condoni immaginari, non argomenterò a queste accuse perchè ci sono i numeri che lo smentiscono, numeri che dicono il 2023 è stato l' anno record per la lotta all'evasione fiscale", ha spiegato il premier. Inoltre "il messaggio che vogliamo dare è molto semplice: non abbiamo amici ai quali fare favori se non gli italiani onesti che pagano le tasse, italiani onesti anche quando non riescono a pagare ma che vogliono farlo. Non c'è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto ed è in difficoltà deve essere aiutato". Secondo Meloni "lo Stato deve chiedere il giusto e deve saper usare ciò che chiede ai cittadini con lo stesso criterio che userebbe un buon padre di famiglia, cioè con buonsenso, lungimiranza e senza sprecare quelle risorse. Questo è un elemento fondamentale".

