"Non vuoi dire 'io so' fascista'", scontro Calenda-Vannacci a Di Martedì - Video

(Adnkronos) -

Scontro a Di Martedì su La7 tra il leader di Azione Carlo Calenda e il generale Roberto Vannacci. Il militare, autore del libro 'Il mondo al contrario', incalzato dal conduttore, Giovanni Floris, che gli chiedeva un giudizio su Mussolini e il fascismo, ha ribadito di non voler dare giudizi "di un uomo politico e di un periodo storico. Lo ha già giudicato la storia - ha affermato Vannacci -, non c'è bisogno del mio giudizio".

"Quando mi chiedono chi è Benito Mussolini - ha aggiunto il generale - e io devo dare una risposta da dizionario io rispondo che è uno statista".

Parole a cui ha ribattuto con pacata durezza il leader di Azione Carlo Calenda: "Quando dice 'è uno statista' lei sta dando un giudizio, e il suo giudizio è 'è un uomo di Stato'. Questo uomo di Stato tuttavia ha fatto determinate cose che lei non è che non riesce a dire perché non ha un giudizio, non le riesce a dire - ha chiosato Calenda - perché lei non vuole dire quello che è e cioè 'io so' fascista'".