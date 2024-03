Ascom Confcommercio Mondovì premia Angioletta Cabigliera e Graziella Zucco

Mercoledì 13 marzo presso la sede di Confcommercio in Piazza Roma a Mondovì, il Consiglio Direttivo alla presenza del Presidente Germone ha consegnato un piatto celebrativo, appositamente creato dalla Ceramica Besio, alle titolari di due tra le più longeve attività commerciali di Breo da poco chiuse per raggiunta età pensionabile delle stesse proprietarie.

Angioletta Cabigliera e Graziella Zucco, notissime commercianti la prima di prodotti in cristallo di una famosa azienda e la seconda di abbigliamento per signora, hanno ricevuto il riconoscimento per l'impegno e la dedizione al lavoro dimostrati nei numerosi anni di attività.

Cabigliera con 120 anni ininterrotti di azienda familiare e Graziella Boutique con 48, hanno rappresentato quanto di meglio nella pratica commerciale, resistendo a crisi e cambiamenti con la qualità dei servizi offerti e la professionalità nel seguire la propria clientela.

Visibilmente emozionata Graziella Zucco ha ringraziato per il riconoscimento e ha augurato all'Associazione, cui è sempre stata iscritta, di procedere nell'impegno di ravvivare e rigenerare il tessuto commerciale della città che sta attraversando un momento particolarmente complicato.

Angioletta Cabigliera, ricordando la storia della sua attività, ha voluto sottolineare quanto siano importanti i valori che la sua famiglia ha sempre applicato nella serietà sul lavoro e nella collaborazione tra le persone per riuscire a realizzare grandi cose.

Il presidente Germone ringraziando per il valore rappresentato dalle due titolari e dalle loro attività, ha voluto ricordare gli anni passati quando Breo era il vero centro del commercio cittadino e ha sottolineato quanto l'Associazione si stia impegnando per cercare soluzioni che riportino i monregalesi a frequentare la loro città per farla rivivere. Il Consiglio Direttivo e tutto lo staff di Confcommercio As.com. Monregalese augurano a Angioletta e Graziella di godersi la meritata pensione.