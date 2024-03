Capitale della Cultura 2026, oggi il verdetto: Alba Bra Langhe e Roero sperano nel colpaccio

Ancora poche ore e si conoscerà la nuova capitale della cultura 2026 che verrà scelta tra dieci finaliste: oltre ad Alba Bra Langhe e Roero si contendono il titolo Agnone (Isernia), Gaeta (Latina), L’Aquila, Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena).

A prescindere dall'esito finale, il Comitato promotore è molto soddisfatto del percorso iniziato un anno fa: "In un anno abbiamo realizzato un progetto inclusivo e trasformativo, facendo rete e proponendo un modello di valorizzazione del territorio. Grazie al lavoro incessante e alla dedizione di tutti gli 88 comuni coinvolti nella candidatura, siamo riusciti a mettere in luce la nostra identità culturale unica. Il lavoro di squadra è stato eccezionale, dalle iniziative delle comunità locali alla creatività degli artisti e degli attori culturali del territorio, fino all'impegno delle istituzioni. Questo è stato un vero esempio di come la collaborazione possa trasformarsi in qualcosa di eccezionale. Ora aspettiamo a vedere cosa succede e poi ricominciamo a mettere a terra le idee che abbiamo messo in fila".

La cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2026 si svolgerà oggi, giovedì 14 marzo 2024 (ore 11), a Roma, al Ministero della Cultura (Sala Spadolini – via del Collegio Romano, 27). Interverranno: il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la giuria presieduta da Davide Maria Desario. Diretta sul canale YouTube a questo link

La Capitale italiana della cultura è stata istituita nel 2014. Il titolo viene conferito annualmente a una città dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della cultura. Ad oggi, hanno ricevuto il riconoscimento: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena (2015); Mantova (2016); Pistoia (2017); Palermo (2018); Parma (2020-21); Procida (2022); Bergamo-Brescia (2023); Pesaro (2024); Agrigento (2025).