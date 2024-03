Cuneo, il Museo Civico rivede le sue tariffe per la prima volta dopo diciassette anni

Dopo i lavori di riallestimento degli ultimi anni il Museo Civico di Cuneo rivede le tariffe. A partire dal prossimo 1° giugno il costo del biglietto intero costerà 5 euro (ridotto a 3 euro). L’adeguamento si è reso necessario in quanto i prezzi dei ticket erano fermi da 17 anni (2007) e disallineati rispetto alla media di strutture analoghe. Gli importi restano comunque molto contenuti, specie si si considera che, durante il fine settimana, nel costo del ticket è compresa la visita guidata a tutto il percorso museale.



La scelta è quella di rendere fruibile al maggior numero di persone il patrimonio culturale esposto, mantenendo importanti agevolazioni. Resta l’ingresso gratuito per studenti universitari, disabili con accompagnatore e bambini sotto i 6 anni, oltre che per i possessori della tessera “Abbonamento Musei”.

Confermato anche il progetto “Passaporto Culturale”, che consente l’ingresso a costo zero a due adulti che accompagnano un bebè nato a Cuneo entro il primo anno di vita. Significativo anche l’elenco delle riduzioni: ne possono fruire gli over 65 e i gruppi superiori alle 15 persone. L’applicazione della tariffa agevolata vale anche per i più giovani: la novità è che viene estesa dagli attuali 12 anni sino al compimento della maggiore età. La novità più rilevante riguarda l’istituzione di un “biglietto famiglia”.

Un modo per andare incontro alle esigenze di chi, con facilità, può ritrovarsi a spendere cifre ingenti per le attività culturali. Grazie all’acquisto del ticket riservato – a soli 5 euro - sarà consentito l’ingresso a due adulti e fino a due bambini under 12.



“Le tariffe per l’accesso – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, Cristina Clerico - sono state riviste tenendo conto dell’adeguamento ISTAT, delle tariffe medie di accesso ad analoghi Musei applicate in altre città piemontesi e delle mutate condizioni di fruizione del servizio offerte. Anche in ragione dei numerosi lavori di riallestimento intercorsi dal 2014 ad oggi, con le nuove sezioni che si caratterizzano per l’esposizione non solo statica, ma anche interattiva e tecnologicamente avanzata”.



Le recenti installazioni nella sede del Complesso Monumentale di San Francesco hanno arricchito significativamente l’offerta culturale. Tra le novità più rilevanti un’intera sala di arte contemporanea aggiunta nel 2022 grazie a una cospicua donazione di opere del pittore Guido Strazza. Futurista, fu scoperto e sostenuto in giovane età da Filippo Tommaso Marinetti. Si tratta di uno dei principali esponenti italiani nelle ricerche sul segno e sul gesto dell’artista, oltreché uno dei massimi incisori viventi. Il tutto oltre al riallestimento della sezione etnografica (2020) e all’allestimento della sala dei Longobardi (2016). Quest’ultima realizzata dopo la sensazionale scoperta di una necropoli a Ceriolo di Sant’Albano Stura durante gli scavi per la realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo.



Si ricorda che il Museo Civico è aperto dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30. Il Museo è presente anche su Facebook (/museocivicocuneo) e Instagram (@museocivicocuneo).