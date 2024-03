Dogliani, l'associazione Bersaglieri dona un defibrillatore

Si è svolta lo scorso sabato 9 marzo, presso la Cittadella delle Associazioni di Dogliani, la Cena Bersaglieresca organizzata dall’Associazione A.N.B. Sezione Sottotenente Terenzio Cappa aperta a tutti i soci, famigliari e simpatizzanti.

La serata è stata un importante momento per la comunità, perché è stata ufficializzata la donazione di un nuovo defibrillatore da parte dell’Associazione. La teca del DAE è stata posizionata all’ingresso della Cittadella delle Associazioni e sarà un importante dispositivo a servizio di tutte le Associazioni che frequentano la struttura, permettendo di aggiungere un tassello in più a tutela della vita in caso di soccorso di una persona colpita da arresto cardiaco.

Durante la serata, il Presidente di Sezione Claudio Porro ha assegnato alcune targhe di riconoscimento a tre componenti dell’Associazione iscritti da oltre cinquant’anni. Si tratta di: Francesco Francavilla, che ha ottenuto il titolo di cavaliere al merito della Repubblica, Enrico Pecchenino, per la partecipazione morale e materiale alla vita dell’Associazione e Lino Vassallo, per il suo costante impegno e servizio per la Sezione.

Un ringraziamento a Don Marco Sciolla, al Sindaco Ugo Arnulfo e alla Consigliera Comunale delegata alle Associazioni Daniela Sandrone.