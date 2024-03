La scuola dell'infanzia di Limone Piemonte a lezione con la Polizia di frontiera

Nell’ambito dell’edizione del progetto “pretendiamo legalità” per l’anno scolastico 2023/2024 voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Questore della provincia di Cuneo Carmine Rocco Grassi, continua l’attività del Settore Polizia di Frontiera di Limone Piemonte con incontri in alcune scuole della Granda.

Nella giornata dell’8 marzo, i bambini della Scuola primaria di Limone Piemonte accompagnati dalle loro maestre, hanno visitato la caserma della polizia di frontiera terrestre ed aerea, dove sono stati illustrati in maniera semplice ma eloquente i concetti di legalità, di solidarietà e di integrazione. I poliziotti hanno illustrato con l’aiuto di slide raffiguranti personaggi colorati, i vari aspetti dell’attività della Polizia di Frontiera, e proiettato un filmato appositamente realizzato dal personale proprio per i bambini di quell’età, per poi passare all’utilizzo di radio della polizia e alla visita all’interno delle auto con i lampeggianti attivi.

Molto apprezzate dai bambini le dimostrazioni pratiche sul riconoscimento dei documenti falsi, sul rilevamento delle impronte digitali con l’utilizzo della specifica strumentazione ai quali i piccoli hanno partecipato interagendo con naturalezza e spontaneità.

A conclusione dell’attività, il Dirigente del Settore dott. Martino Santacroce, ha consegnato alle maestre un attestato di partecipazione, in ricordo della giornata trascorsa con la specialità della Polizia di Stato, mentre a tutti i bambini una merenda in compagnia dei poliziotti, ad ognuno un distintivo di polizia ad honorem e, alle bambine, una mimosa fatta consegnare dai loro compagni in occasione della festa internazionale della donna.