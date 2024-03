Moretta: social media e app, un mondo da scoprire (ma con cautela)

Dopo il successo dell'incontro sulle truffe e raggiri, il Comune e i Carabinieri di Moretta propongono un nuovo momento di confronto e sensibilizzazione su un tema di grande attualità: "Social media e app: rischi e pericoli della rete!".



L'appuntamento è in programma per stasera, giovedì 14 marzo, alle 20, nella saletta della biblioteca civica "Millone" in via Martiri della Libertà 2.



Interverranno il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano, Luca Giacolla, e il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Moretta, Antonio Frasca, che illustreranno i rischi e i pericoli della rete e forniranno consigli pratici per navigare in sicurezza.



Se da un lato i social network e le app di messaggistica istantanea sono diventati strumenti di comunicazione quotidiana, dall'altro nascondono insidie che non tutti conoscono. Cyberbullismo, adescamento online, furto di identità, fake news: sono solo alcuni dei pericoli che possono minacciare la sicurezza di utenti di tutte le età.



L'incontro è rivolto a tutti, ma in modo particolare a coloro che si confrontano quotidianamente con la realtà digitale: ragazzi, genitori e insegnanti.



Ingresso libero.