È morto Giuseppe Parisi, storico membro del Consiglio Direttivo del Tennis Club di Dronero

A Dronero, stanno giungendo in queste ore molti messaggi di cordoglio per la morte di Giuseppe Parisi. 88 anni, impiegato di banca da tempo in pensione, ha contribuito a portare avanti lo sport dronerese.

Negli anni ‘80 e ‘90, è stato infatti membro del Consiglio Direttivo del Tennis Club di Dronero. Insieme a lui il Maestro Guido Naldi ed il Maresciallo Vincenzo Tessitore, uno degli storici presidenti.

Appassionato e dal carattere a volte anche burbero, Parisi è ricordato per la sua grande attenzione verso i giovani, nonché per essere stato protagonista e promotore dell’associazione sportiva dronerese, segnandone un capitolo importante.

Sempre nel tennis, è stato inoltre giudice ed arbitro a livello provinciale, con degli incarichi anche nella Federazione Provinciale.

Resterà nel cuore dei figli Dino, Lele, Enzo e Fabio, delle nuore Elisa e Carla, dei nipoti Niccolò, Matteo, Valentina e Gabriele e di tutti i parenti.

I funerali, provenienti dall'Ospedale Santa Croce di Cuneo, avranno luogo domani, venerdì 15 marzo, alle ore 14:30 nella Parrocchia di Dronero. Qui, alle ore 20, questa sera verrà recitato il rosario.