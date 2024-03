Lutto nell'Arma cuneese: si toglie la vita brigadiere capo della Polizia giudiziaria

Lutto nel mondo dell'Arma cuneese per la morte di Andrea Cofano, brigadiere capo addetto alla Polizia giudiziaria presso il Tribunale di Cuneo.

L'uomo, 59 anni, residente a Vignolo, si è tolto la vita attorno alle 21 di ieri sera, mentre si trovava da solo negli uffici di via Vittorio Amedeo II, utilizzando la pistola di ordinanza.

COME CHIEDERE AIUTO



Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.



Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.



Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.