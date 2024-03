Categorie crypto di tendenza: nuove criptovalute e token emergenti nel 2024

L’halving di Bitcoin ha iniettato un senso di positività nei mercati delle criptovalute e lo slancio rialzista inizia a diffondersi in ogni settore delle criptovalute.

Mentre il sentimento rialzista entra in una nuova fase, i trader stanno rivolgendo la loro attenzione verso le principali categorie di criptovalute, cercando di posizionarsi in progetti emergenti che hanno il potenziale per produrre rendimenti fuori misura.

Le categorie crypto di tendenza nel 2024

Intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è una categoria crittografica di tendenza. È considerata il futuro della tecnologia, grazie ad aziende come OpenAI, il principale progetto di intelligenza artificiale che fa progressi alla velocità della luce.

OpenAI ha recentemente presentato il suo prodotto Sora, che produce video realistici strabilianti da istruzioni basate su testo. Il rilascio del prodotto ha provocato un'onda d'urto in tutto il settore, riversandosi nel mercato delle criptovalute con l'esplosione dei principali progetti crittografici basati sull'intelligenza artificiale.

Nel mercato delle criptovalute, il settore dell’intelligenza artificiale è guidato da progetti come Fetch.ai e SingularityNET.

Fetch.ai si sta preparando per diventare la piattaforma aperta per creare applicazioni e servizi di intelligenza artificiale, creando un'infrastruttura affinché ogni sistema tradizionale diventi pronto per l'intelligenza artificiale senza la necessità di modificare le proprie API.

SingularityNET mira a essere una piattaforma di intelligenza artificiale decentralizzata che consente a chiunque di creare, condividere e monetizzare servizi di intelligenza artificiale su larga scala.

Cosa c'è di nuovo nell'intelligenza artificiale?

Con l'aumento dell'intelligenza artificiale, uno dei nuovi progetti emergenti nel settore è Scotty the AI che combina meme coin con una blockchain integrata nell'intelligenza artificiale.

La missione principale di Scotty the AI ​​è fornire soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che aiutino a migliorare la sicurezza, il rilevamento delle frodi e la mitigazione dei rischi nello spazio blockchain.

La piattaforma dispone del DEX ScottySwap, con possibilità di fare swap di token grazie all'intelligenza artificiale in modo che ogni operazione sia sicura e ottimizzata per i massimi guadagni.

Dispone inoltre di un chatbot basato sull'intelligenza artificiale, Scotty Chat, che fornisce approfondimenti e analisi di mercato dei token di criptovaluta di tendenza, consentendo agli utenti di posizionarsi prima del mercato principale.

Nel complesso, l'integrazione dell'intelligenza artificiale di Scotty the AI è destinata a portare progressi nel settore crypto, rendendola la perfetta opportunità di ingresso anticipato.

È possibile acquistare $SCOTTY ancora per poco attraverso il sito web del progetto utilizzando $ETH, $USDT o una carta di credito/debito.

Vai al sito di Scotty the AI

Airdrop

Gli airdrop sono un'altra categoria di criptovalute di tendenza nel 2024.

Gli airdrop sono un metodo di distribuzione di token utilizzato per premiare i trader che per primi adottano i loro protocolli. È anche un metodo di marketing che aiuta i progetti a generare un intenso clamore pubblicitario nei primi giorni del lancio.

Infine, vengono premiati con gli airdrop coloro che partecipano ai testnet, aiutando i progetti ad acquisire informazioni sull’esperienza dell’utente e a testare i propri protocolli sotto stress.

Il settore degli airdrop è in fermento nel 2024 dopo che Jupiter ha rilasciato un airdrop da un miliardo di dollari nel gennaio 2024, premiando chi ha utilizzato il suo token $JUP.

L’airdrop ha infuso ottimismo sui futuri progetti di airdrop, creando una nuova generazione di cacciatori di airdrop alla ricerca della prossima opportunità redditizia.

Cosa c'è di nuovo nel settore degli airdrop?

Uno dei progetti airdrop di tendenza per la distribuzione gratuita di token è Smog Token ($SMOG).

Smog Token è una meme con incentrata sugli airdrop sulla blockchain di Solana ed Ethereum.

Il progetto consente agli utenti di acquistare e detenere token $SMOG per accumulare punti per partecipare al suo storico airdrop. Gli utenti possono anche accumulare punti completando le missioni della campagna Zealy, come seguire Smog Token su X e visitare il sito web.

Con oltre il 35% dell'offerta totale per questo airdrop, gli esperti ritengono che sarà un vero e proprio evento.

$SMOG può essere acquistato sul sito web del progetto utilizzando $ETH con uno sconto del 10% o tramite Jupiter DEX utilizzando $SOL.

Vai al sito di SMOG

DePIN

L'ultima categoria crittografica di tendenza riguarda le reti di infrastrutture fisiche decentralizzate, altrimenti note come DePIN.

DePIN è una nuova categoria emergente che coinvolge una rete di infrastrutture fisiche gestita da una serie di distributori incentivati ​​attraverso l'economia dei token. I distributori creano una rete di servizi a cui gli utenti possono accedere in modo completamente decentralizzato e senza autorizzazione.

Esempi di progetti DePIN sono Filecoin e Render. Filecoin esiste da quando esisteva il termine DePIN. Consente ai suoi utenti di archiviare dati su una rete di dischi rigidi decentralizzati gestiti da singoli fornitori di archiviazione.

Render è simile a Filecoin. Tuttavia, offre servizi di rendering GPU decentralizzati invece di archiviazione decentralizzata dei dati.

Cosa c'è di nuovo nella DePIN?

Uno dei progetti emergenti nel settore DePIN è eTukTuk ($TUK). Questa piattaforma mira a portare la rivoluzione dei veicoli elettrici nei paesi in via di sviluppo.

eTukTuk ha costruito un rivoluzionario veicolo elettrico a tre ruote progettato per sostituire il tuk-tuk, uno dei sistemi di trasporto più popolari nei paesi in via di sviluppo. Sfortunatamente, il tuk-tuk emette più emissioni di carbonio rispetto alle auto tradizionali, e eTukTuk intende cambiare questa situazione attraverso il suo veicolo a emissioni zero.

Oltre al veicolo elettrico, eTukTuk creerà un'infrastruttura decentralizzata di stazioni di ricarica gestite dai partner territoriali. Ogni volta che un conducente ricarica il proprio veicolo in una di queste stazioni, tutti i titolari di $TUK vengono ricompensati tramite commissioni di rete, rendendo $TUK un'opportunità redditizia con un piano ambizioso.

$TUK è ancora disponibile a prezzi convenienti attraverso la prevendita e può essere acquistato utilizzando $ETH, $USDT o una carta di credito/debito.

Vai al sito di eTukTuk