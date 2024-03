A Cuneo prosegue "8 marzo è tutto l'anno": sabato il tour delle panchine rosse

Proseguirà fino al 15 aprile “8 marzo è tutto l’anno”, l’annuale rassegna proposta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna e vive e cresce grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato sociale.



L’edizione 2024 è dedicata al “Viceversa”, considerato nella sua accezione più ampia: il viceversa nelle incombenze quotidiane, il viceversa nei giochi dei bambini, il viceversa come evoluzione interiore che una donna può compiere nell’arco della sua vita proprio in quanto donna.



Di seguito il calendario degli in programma nel fine settimana:

- Sabato 16 marzo dalle 9 alle 12.30

Casa del Fiume, Piazzale Walther Cavallera – Cuneo



NELLE TUE SCARPE. Camminata andata e ritorno dentro gli stereotipi di genere.



Laboratorio esperienziale itinerante per portare i/le partecipanti ad incontrare, attraversare ed acquisire una consapevolezza critica circa gli stereotipi di genere che quotidianamente ci circondano, ingabbiano e tolgono libertà d’espressione, guidando verso un ribaltamento dell’ovvio. Il laboratorio comprende delle attività indoor e outdoor che, attraverso la pratica del cammino, invitano concretamente ad uscire dalla propria zona di confort, rompere gli schemi ed aprire a nuovi punti di vista. La camminata (anello di circa 4 km, all’interno del Parco Fluviale di Gesso), su strada sterrata, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica: si invita quindi a munirsi di abbigliamento adeguato alla giornata.

Rivolto a donne e uomini maggiorenni.

Contributo minimo 10 euro, che andranno a sostegno della campagna “CASA IN S.O.S.PESO” della Cooperativa Fiordaliso per l’apertura di una nuova casa protetta sul territorio di Cuneo per donne e minori vittime di violenza.

Info e prenotazioni: Luisa 377.7032189.

A cura di Cooperativa sociale Fiordaliso in collaborazione con Telefono Donna.



- Sabato 16 marzo, ore 14.30

Parco della Resistenza

TOUR DELLE PANCHINE ROSSE



Percorso in bicicletta di 8 o 35 Km circa, con partenza dal parco della Resistenza, adatto a tutti, che collega diverse panchine rosse in Cuneo e non solo, per mantenere alta l'attenzione sulla drammatica e inarrestabile violenza sulle donne.

La prima parte del percorso si svolgerà in città per circa 8 km e proseguirà verso Bernezzo.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, senza particolari difficoltà, con qualsiasi tipo di bicicletta.

Ore 14: iscrizioni in loco (Parco della Resistenza).

Ore 14.30: partenza dalla panchina rossa Fiab Bicingiro Cuneo presso Parco della Resistenza.

Per informazioni: Franca 340.5942295 - Laura 349.5477341.

Visualizza qui il percorso https://www.openrunner.com/it/route-details/18309851.

A cura di Fiab Bicingiro Cuneo, in collaborazione con Telefono Donna.



- Sabato 16 marzo, dalle 15.30 alle 16.30

Bosco di Camilla, Parco Fluviale Gesso e Stura

UNA PRATICA DI YOGA PER RISCOPRIRE IL PRORIO FEMMINILE



In ognuno di noi convivono due energie, due ponti, una maschile, solare, virgola, che corrisponde alla forza, alla vitalità, alla razionalità e una femminile che è legata all'energia lunare, intuitiva, creativa e accogliente. Attraverso questa pratica andremo a sentire le due energie in noi, per portare equilibrio e armonia. Pratica di Yoga aperta a tutti e tutte (14-99 anni).

Consigliati abiti comodi e tappetino.

Per informazioni e prenotazioni: Savitri. 342.6193416.

A cura di associazione Ganesha, scuola di yoga tradizionale.



- Sabato 16 marzo, ore 17

Complesso Monumentale di San Francesco, via Santa Maria 10 – Cuneo



MADRI, REGINE, DANZATRICI E AMANTI. LE DONNE NEI DIPINTI DI LOTTO E TIBALDI



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



Una visita guidata accompagnati dall’artista Serena De Gier alla scoperta della rappresentazione delle figure femminili nelle opere della mostra “Lorenzo Lotto Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”. Elisabetta, una madre avanti negli anni, la bella Salomè, la profetessa Anna, l’adultera, la vergine...

La mostra, a cura di Vito Punzi, è promossa da Fondazione CRC e Intesa San Paolo.

Prenotazioni obbligatorie tramite Eventbrite o contattando la segreteria della mostra:

mostralottotibaldi@gmail.com - 351.5073495.



- Domenica 17 marzo, ore 21

Spazio VARCO, Via Pascal 5I - Cuneo

POI MI DICI. Spettacolo teatrale



Studio su Abramo e le tante Sara della storia.

Regia e drammaturgia Elisa Dani, luci Roberto Punzi, trovarobato Marina Vallati.

Con Simona Bergia, Lorenza Bernardi, Pamela Dutto, Chiara Ferrari, Anna Isoardi, Alessia Lucchino, Laura Mangioni, Rosanna Marro, Mara Mondino, Carla Pellegrino, Roberto Saba, Marina Vallati.

Si ringraziano Enrico Gallo, Eva Maio, Sabrina Marinone.



Sara si moltiplica in scena, attraverso le tante attrici, assumendo connotazioni contemporanee per raccontare l’amore e il tradimento, l’inganno e la gelosia, lo sfruttamento degli altri, il potere. La paura, il dubbio, il sacrificio e il dono di sé. La casa, lo sradicamento, l’attaccamento alla terra e la trasmissione di un’identità.

Un viaggio nell’interiorità femminile, un’alternativa al pensiero unico. Ed è attraverso le tante Sara che Abramo entrerà in relazione con il proprio “femminile”, come segno di una maturità umana. fatta di una radicale apertura all’altro, anche all'altro se stesso.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria



Per info e prenotazioni: 334.7334805

A cura di associazione Sentieri di Pace.