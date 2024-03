A Saluzzo è tutto pronto per la terza edizione del Terres Monviso Outdoor Festival

Ci siamo! E’ tempo di Terres Monviso Outdoor Festival. Giunto alla 3ª edizione, il Salone saluzzese sarà vetrina di conferenze, film, laboratori, pedalate, corse e tavole rotonde tutte all'insegna del turismo slow e di un modo di incontrare il territorio sostenibile. Le scuderie e i cortili de Il Quartiere ospiteranno un percorso ricco composto da 48 stand dedicati alle aziende sportive del territorio, alle esperienze outdoor e alle associazioni.



8 saranno i marchi che collaboreranno all'evento, 7 le Porte di Valle e 8 le Cucine del territorio, ben 923 gli iscritti a DIDATTILAND! Per un totale di oltre 10.000 mq di spazi da vivere! E per la prima volta il centro di Saluzzo sarà parte del festival grazie a due novità che non potranno che rendere felici gli appassionati: la prima edizione del SALUZZO STREET BOULDER FESTIVAL e un incredibile PUMP TRACK che renderà l’area pedonale spazio per andare in bici tra le curve.



Due i momenti di inaugurazione che vogliono essere spazio di incontro e/o confronto. Come tradizione sabato mattina, 16 marzo, Francia e Italia si incontreranno per parlare di politiche di territorio e di buone pratiche. Terres Monviso 2.0 è il momento di inaugurazione del 3° Terres Monviso Outdoor Festival, un momento di confronto per parlare di politiche che interessano aree interne, vallate, aree pedemontane e le nuove forme di organizzazione territoriale. Al centro il piano strategico della Fondazione Amleto Bertoni e il caso-studio di un Ente Strumentale che si è evoluto guardando al territorio.



Invece giovedì sera, 14 marzo, uno spazio più giocoso e musicale, l’inaugurazione ufficiale del Pump Track che sarà anche il lancio delle proposte estive VeloPluf - le Scalate Leggendarie e una Gravel tutta da scoprire.



Nelle scuderie de Il Quartiere si potranno conoscere aziende sportive, negozi di territorio, Associazioni ed esercenti che hanno proposte per l’Outdoor nella stagione 2024/2025. Nei cortili si presentano i marchi e le attività con vere e proprie esperienze insieme ai negozi di territorio ospiti – AKU, Farmacia Santa Maria, Il Podio, La Beecicletta Apicoltura, Natural Born Wild, Peirano Sport, Ravaschietto, Rupe Clothing, SILVA, Slalom, TOPO, Vibram, VisoTM - prove tecniche di calzature per running e nordic walking. Presenti anche Cavour Camper Turaglio, Cobola Falegnameria e Merlo S.p.A.



Sempre all’esterno si troveranno: Datameteo per confrontarsi sul futuro del clima attraverso tanti momenti di formazione, il fascino del rafting e dell’orienteering, il tiro con l’arco, il laboratorio di caseificazione, si potrà salire a cavallo, provare le e-bike con la Porta di Valle Po e pedalare con Cicli Mattio, partecipare alle escursioni a piedi, prendere parte ai laboratori musicali e di scrittura, attivare la mente con l’escape room, rilassarsi con la montagna terapia, scoprire la natura con il Parco del Monviso, sperimentare la zipline e conoscere a pieno il parco avventura. Sheeps Life torna a presentare le sue offerte per il campeggio, con tende montabili su auto, furgoni o qualsiasi altro mezzo! Infine, dalle 22.00 di sabato 16 marzo torna la mitica Ferrino Night.



Verrà ovviamente presentato anche il lavoro delle Associazioni che si dedicano al Volontariato e alla sicurezza in montagna (Protezione Civile - Associazione Nazionale Alpini; Soccorso Alpino; Corpo Aib Piemonte; Soccorso Radio).



Infine, le news firmate Terres Monviso e Parco del Monviso come la nuova edizione dell “Atlante dei Sapori” realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Pollenzo, un incontro per dare sempre spessore scientifico alla kermesse saluzzese ideato e promosso dal Parco del Monviso e un'area dedicata a chi ama la bici grazie a VeloPluf, progetto Alcotra che anche quest’anno lancerà le Scalate Leggendarie italo francesi e una novità che saprà incuriosire.



Lo spazio Expo invece sarà il luogo dove incontrare i Parchi e le aree Mab Unesco, Le Porte di Valle (Pdv Valle Infernotto - Pdv Valle Po Bronda - Pdv Pianura Saluzzese - Pdv Valle Varaita - Pdv Valle Maira - Pdv Valle Grana - Pdv Valle Stura), l’ATL del Cuneese, UP SLOW TOUR – Pinerolese terra di bici, il Cai Monviso Saluzzo e Piemonte, AGRA Piemonte, Collegio Regionale Guide Alpine, Montagnaterapia “I Barbaluc”, Borgata Museo Balma Boves, Museo del Tempo e delle Meridiane e gli Istituti di formazione (Formont di Peveragno, Afp di Dronero e Centro per l’impiego di Saluzzo). Non mancherà la Libreria del Festival, gestita dall’ALÌE (Agenzia Libri e Iniziative Editoriali) in collaborazione con Fusta Editore, che rimarrà aperta per tutta la durata della manifestazione. Al suo interno si troveranno i titoli più importanti del panorama editoriale, in particolare, delle Alpi

Occidentali e tutte le carte sentieri del medesimo territorio.



Per il pranzo e per la cena ritorna l’area del gusto Trek Food, dove incontrare i prodotti da zaino, oltre ai piatti tipici della tradizione delle vallate occitane, nonché le 7 cucine delle Terre del Monviso.



Lungo le tre giornate del Festival, nell’area esterna come nell’area interna, si svolgeranno chiacchierate e confronti negli spazi agorà, dove si parlerà di tanti e diversi argomenti: la nuova borsa lavoro della Montagna, il Sentiero Italia CAI che con i suoi oltre 7500 km di sviluppo congiunge le diverse vallate, le politiche che interessano aree interne, aree pedemontane, le nuove forme di organizzazione territoriale, il futuro dei rifugi alpini del Piemonte.



Non mancheranno i linguaggi che raccontano, il video, la musica corale (con la partecipazione della Corale Tre Valli e de la Cevitou) e delle vallate. La letteratura e le parole che fanno la montagna.