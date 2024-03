Al Conservatorio di Cuneo il concerto per pianoforte di Oleg Poliansky

Giovedì 21 marzo si tiene il secondo appuntamento della Stagione Artistica 2024 del Conservatorio Ghedini: alle ore 18.30 nella sala “Mosca” (via Roma 19) dell’Istituto si esibisce il pianista Oleg Poliansky, prestigioso esponente della scuola pianistica russa. Il programma della serata, a partecipazione gratuita e senza necessità di prenotazione, prevede l’esecuzione della Sonata in la bemolle maggiore per pianoforte n. 12 op. 26 di Ludwig van Beethoven, delle Fantasie (op.116) di Johannes Brahms e della suite Quadri di una esposizione di Modest Musorgskij.



L’appuntamento musicale arriva a conclusione della masterclass “La scuola pianistica russa”, proposta da Oleg Poliansky agli studenti del Conservatorio Ghedini mercoledì 20 e giovedì 21 marzo e nella quale il Maestro approfondirà le conoscenze tecniche e interpretative dei musicisti provenienti da quella celebre tradizione, di cui anch’egli fa parte. La masterclass è organizzata da Francesco Cipolletta, docente di Pianoforte al Ghedini.



Oleg Poliansky è nato nel 1968 a Kiev ed è stato premiato in numerosi concorsi internazionali, tra i quali si cita il "Concorso Čajkovskij" del 1998 a Mosca. Nel corso della sua carriera, si è esibito nei più grandi teatri e in prestigiosi festival internazionali e ha suonato come solista con celebri orchestre come i Solisti di Mosca, l'Orchestra Sinfonica di Mosca, l'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Ucraina, l'Orchestra Sinfonica di Novosibirsk, l'Orchestra Sinfonica degli Urali di Ekaterinburg, i Budapest Strings, la Nuova Filarmonia della Westfalia, la Sinfonietta Hungarica, l'Orchestra Nazionale di Malta e l'Orchestra Nazionale della Radio KBS della Corea. Vive a Colonia dal 1993 e dal 2007 è docente presso la Hochschule für Musik di Colonia.