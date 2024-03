All'enologica di Alba si parla di “donne, vino e sostenibilità”

Si svolgerà venerdì 15 marzo dalle 10.00 alle 12.30 nell'aula magna dell’istituto Umberto I, l'incontro-dibattito dal titolo: “Donne, Vino e Sostenibilità”, organizzato dall'istituto stesso in collaborazione con il consigliere comunale di Alba, Mario Sandri.

Moderate dalla giornalista Francesca Pinaffo, sei donne racconteranno e condivideranno le loro esperienza professionali all’interno del mondo del vino. All’incontro interverranno: Paola Rocca, che rappresenta, assieme alle sue sorelle, la quarta generazione di viticoltori della storica azienda Albino Rocca di Barbaresco; Marta Rinaldi, che assieme alla sorella Carlotta porta avanti un’altra storica azienda di famiglia, la Giuseppe Rinaldi ed è anche presidente degli ex allievi dell’enologica; Alessandra Muratore, direttrice del WiMu, il museo del vino di Barolo e coordinatrice dell’associazione Barolo & Castles Foudation; Arianna Marocco, architetto e co-titolare dello studio di architettura Marocco di Alba, che di recente ha anche vinto il concorso di idee indetto dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra, per il rifacimento dell’ingresso di Santa Vittoria, che all’interno del dibattito tratterà del legame che c’è tra architettura e vino, soprattutto nella progettazione delle cantine e di cantine innovative e sostenibili; Paola Manera, enologa, che è alla guida della società cooperativa Sinergo, fondata nel 1992 a Nizza Monferrato, oggi vanta il laboratorio di analisi chimiche considerato il più quotato del Piemonte; Giovanna Quaglia, presidente dell’associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, paesaggi che tra l’altro quest’anno festeggiano i dieci anni dal riconoscimento da parte dell’Unesco.



Sei donne imprenditrici, professioniste di diversi settori, che nel loro lavoro hanno accettato la sfida con il tempo che cambia e non soltanto quello climatico, facendo scelte moderne e sostenibili.

Ognuna di loro racconterà una storia, tutte diverse ma tutte nate e cresciute all’interno del poliedrico mondo del vino, che non è solo un nettare d’uva all’interno di una bottiglia.