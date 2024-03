"L'ultimo pinguino delle Langhe": il noir di Orso Tosco si presenta a Clavesana venerdì 15 marzo alle 20,45

"L'ultimo pinguino delle Langhe" nel posto in cui tutto è iniziato: si potrebbe riassumere così l'atteso evento previsto per venerdì sera 15 marzo presso la Biblioteca Civica "Angelo Ruga" di Clavesana.

Orso Tosco, scrittore ligure - oggi vive ad Ospedaletti - di origini cuneesi, e che ha all'attivo proficue collaborazioni in prosa con gli editori Minimum Fax e 66thand2nd, con interessanti escursioni nel mondo della poesia, incontra infatti alle 20,45, proprio presso la biblioteca "Ruga", i suoi lettori per parlare del suo giallo ambientato tra Clavesana, Mondovì e la Liguria, pubblicato il 13 febbraio per i tipi di Rizzoli.