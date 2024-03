Venasca, Silvano Dovetta pronto per il quarto mandato consecutivo da sindaco

A Venasca, mentre Enrico Cornaglia e Roberto Durbano, sul fronte dell’opposizione, stanno cercando di mettere a punto le condizioni per una possibile intesa, abbiamo chiesto al sindaco Silvano Dovetta quali sono le determinazioni cui è giunto dopo gli incontri dei giorni scorsi con i due assessori, Giampiero Gianaria (vicesindaco) e Francesco Di Manso, e il suo gruppo di maggioranza.



Abbiamo esteso la conversazione anche ad altri aspetti che riguardano Unione montana, Bim e le elezioni di settembre per il rinnovo del Consiglio provinciale.



Dovetta, la modifica della legge elettorale le consente un quarto mandato da sindaco a Venasca. Qual è la determinazione cui è giunto? Intende ricandidarsi?

“Ne ho parlato con il mio gruppo, con cui queste scelte vanno condivise e concordate e abbiamo riflettuto su come procedere tutti insieme. Dopo un attento confronto, posso comunicare di avere deciso, con grande piacere, di ricandidarmi a sindaco di Venasca”.



All’orizzonte si prospetta anche un cambio al vertice del Bim del Varaita dal momento che l’attuale presidente, il sindaco di Busca Marco Gallo, non si ricandiderà in municipio. Chi vedrebbe bene al suo posto?

“Innanzitutto voglio rivolgere un sentito grazie per l’ottimo e prezioso lavoro svolto dal presidente Gallo in questi anni. Credo sia prematuro, in questa fase, dare indicazioni anche perché in valle sono tante le persone che potrebbero ben ricoprire il ruolo. Andiamo per gradi: prima attendiamo l’esito del voto di giugno, poi si vedrà”.



Ritiene che le imminenti elezioni amministrative, che in valle interessano i comuni di Venasca, Piasco, Isasca e Bellino, determineranno cambiamenti nell’assetto dell’Unione che lei guida da anni?

“L’importante è che la valle rimanga unita e si mantenga la visione di coesione e compattezza territoriale che abbiamo impostato in questi anni. Sarebbe un peccato perdere questo modo di lavorare e dividersi per ottenere un ruolo o l’altro nell’Unione. In ogni caso occorre comunque aspettare l’esito elettorale anche in questo caso. Ogni considerazione fatta oggi sarebbe intempestiva”.



A settembre si voterà per il rinnovo del Consiglio provinciale di cui lei fa parte con importanti deleghe, tra cui quella alla montagna. L’ultima volta, un po’ a sorpresa, lei si era candidato nella lista di centrosinistra a fianco del Pd di Mauro Calderoni. Immagino pensi di ricandidarsi ma in quale schieramento valuta di farlo visto che gli equilibri politici dovranno tener conto dei risultati elettorali regionali e amministrativi dell’8 e 9 giugno?

“In Provincia sarò consigliere fino a settembre. Al momento non ho ancora valutato se ricandidarmi o meno: un passo alla volta, prima pensiamo alla tornata elettorale comunale di giugno. Questi due anni da consigliere sono stati interessanti e costruttivi, anche se ho ritrovato un ente molto diverso da quello del passato, quando ero già stato consigliere e assessore”.



Un’ultima curiosità che riguarda Saluzzo. Il centrodestra, come avrà visto, è in ambasce perché non riesce a trovare un candidato sindaco condiviso. Sbaglio o per qualche tempo era circolato anche il suo nome?

“C’era stata qualche richiesta, è vero, ma ho sempre declinato una proposta che non ho mai ritenuto compatibile con il mio modo di lavorare sul territorio e con le mie intenzioni politiche”.



Che consiglio si sentirebbe di dare al centrodestra saluzzese lei che è un amministratore di lungo corso?

“Nessun consiglio, ci mancherebbe. Io faccio la mia parte e non mi sento autorizzato a consigliare ad altri come fare la propria. Noto solo che la difficoltà nell’individuare un candidato per un ruolo così importante quando mancano ormai un paio di mesi al voto è evidente e questa circostanza dovrebbe suggerire qualche domanda”.