Bra, due mesi ricchi di iniziative benefiche nell’ambito del progetto "Regala un sorriso"

Il prossimo mese partirà a Bra la nuova edizione di Regala un sorriso, progetto benefico giunto alla terza edizione e ideato da Vincenzo Pizzonia, Daniele Sobrero e Carmelo Franceschini. Il suo obiettivo è la raccolta di donazioni per acquistare materiali di primaria importanza per il Dipartimento materno infantile dell’ospedale di Verduno.

Spiega Franceschini: "Siamo tre amici arbitri di calcio che si sono conosciuti sui campi. Volevamo fare qualcosa di utile e abbiamo scelto di indirizzarci ai bambini. Quest’anno in particolare doneremo un ecografo con sonde per cuore e organi interni".

Tanti dunque gli appuntamenti sotto la Zizzola. Sabato 23 marzo, al Polifunzionale, la compagnia teatrale I fornel di Racconigi proporrà uno spettacolo teatrale gratuito in dialetto. Il 5 aprile a San Michele si terrà invece una cena benefica calabrese, il 12 una corrida solidale al Polifunzionale, il 20 un torneo di calcio giovanile. Il 17 maggio sui campi da hockey sarà organizzata una festa con discoteca; il giorno successivo, un quadrangolare di calcio femminile con la nazionale del Vaticano. Al teatro sociale di Alba, il 17 maggio si svolgerà inoltre una giornata sul tema del bullismo a cura della nazionale italiana dell’amicizia, cui parteciperanno gli studenti di Bra, Alba e Sommariva Bosco.

"L’edizione 2022 aveva come finalità la cura delle malattie respiratorie. Siamo riusciti a donare 51.000 euro, utili a comprare macchinari di primaria importanza, manichini per esercitazioni e, per un anno, un luminare che aiutasse nelle diagnosi e nell’utilizzo della strumentazione. Questo ha permesso ai piccoli pazienti (e alle loro famiglie), di non doversi rivolgere ad altre strutture per la cura di patologie legate ai problemi dell’asma.

Per il battesimo dell’edizione 2024, abbiamo avuto la fortuna di incontrare il Santo Padre che, informato dell’iniziativa, ha voluto incoraggiarci: nell’ambulatorio del reparto è affissa la lettera che ci ha fatto pervenire, come ringraziamento del lavoro svolto", aggiunge Franceschini.