Cuneoginnastica: il settore di Ritmica impegnato su due fronti

Si è volta a Torino presso il Pala Sisport la seconda prova del campionato di Serie C Gold di Ginnastica Ritmica. Un campionato impegnativo dove si sfidano oltre 50 squadre provenienti da Liguria, Piemonte e Toscana e dove solo la prima classificata avrà l’accesso diretto al campionato di Serie B 2025.

La Cuneoginnastica, dopo aver chiuso la prima prova a metà classifica, è scesa in pedana decisa a migliorarsi.

Apre la gara Melisa Qira al cerchio. Purtroppo un’esecuzione poco precisa non le permette di confermare il 26,750 della prima prova. Alla palla Arianna Caliman con sicurezza porta a casa un ottimo 25,400. Migliora di oltre quattro punti Irene Ciarlo alle clavette. Con il nastro scende in pedana Cecilia Quarello, in prestito dalla società Eurogyminca di Torino. Anche lei migliora nettamente la sua prestazione ottenendo un ottimo 24,100. La squadra migliora di sei posizioni chiudendo la gara in 18^ posizione.

La terza ed ultima prova si svolgerà a Viareggio il 23 marzo, appuntamento dove la nostra compagine cercherà di migliorarsi ancora.

Ad Alba altre atlete cuneesi sono scese in pedana nel campionato individuale Silver dei livelli LC1 ed LC2.

Nel livello LC1 a rappresentare la Cuneoginnastica sono alcune delle ginnaste del gruppo Camelie, salite di livello rispetto all’anno precedente. Apre la gara Alice Bergese tra le Junior 1 (classe 2011), che porta a termine due buone esecuzioni a cerchio e palla che le permettono di raggiungere l’ottava posizione della classifica generale. A seguire la compagna Sindi Boda (categoria Junior 3), che presenta alla giuria due esercizi a cerchio e clavette e grazie ai quali chiude la sua gara nella prima metà della classifica. Buona gara anche per le più esperte del gruppo, Sveva Bergese (Senior 1, classe 2008) e Greta Pezzoli (Senior 2, classe 2007), che sono tornate già al lavoro per farsi trovare pronte per la seconda prova di aprile.

Proseguono la giornata di gare le compagne del gruppo Agonistico nel livello LC2. Nella categoria Junior 1 Miriam Bragoli si distingue alla palla ottenendo il punteggio più alto della sua categoria e grazie anche ad una buona esecuzione al nastro conclude la gara con la medaglia di bronzo. New Entry in casa Cuneoginnastica Carlotta Albanto cede all’emozione con il primo attrezzo, il cerchio ma si riscatta subito dopo con le clavette ottenendo un ottimo 11,05 che le permette di risalire in classifica fino all’ottava posizione. Tra le Junior 3 Elisa Olivero anche lei alla prima gara in casa Cuneoginnastica non delude le aspettative. Affronta la pedana con grinta e sicurezza e chiude la gara sul terzo gradino del podio. Gara purtroppo fallosissima per Chiara Gerbaldo, che non riesce ad esprimersi al meglio e chiude la gara in nona posizione. Podio tutto blu per le atlete di casa Cuneoginnastica nella categoria S3. Vince Noemi Enrici, seguita dalla collega Carolina Lovera. Insegue ancora a pochi decimi Anna Bressano. Appena ai piedi del podio si colloca Eleonora Conte. Una bella gara per queste quattro atlete che non lasciano spazio alle rivali.

"Siamo molto soddisfatte della prestazione delle nostre atlete, commentano le tecniche. Alcuni falli ci sono stati, ma per le ginnaste l’errore non è un fallimento, ma uno stimolo per tornare in palestra e lavorare sui propri limiti, per crescere e migliorarsi.